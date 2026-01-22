(VIDEO) Donald Trump a lansat, la Davos, Consiliul pentru Pace. Ce ţări se află pe scenă

Donald Trump a lansat joi la Davos „Consiliul pentru Pace”, inițiativa ce avea rolul inițial de a contribui la încheierea războiului din Gaza, dar a ajuns să aibă un rol declarat mai amplu, pe care Europa și alte țări îl consideră drept un rival sau o amenințare pentru Organizația Națiunilor Unite (ONU).

Trump a abordat aceste preocupări în discursul său de deschidere la ceremonia de semnare a acordului, afirmând că noul consiliu va colabora cu ONU, în timp ce enumera alte probleme diplomatice importante din regiune și din întreaga lume.

Donald Trump a condus azi la Davos o ceremonie de semnare a cartei Consiliului de Pace

Donald Trump a condus azi la Davos o ceremonie de semnare a cartei Consiliului de Pace, pe care susţine că l-a creat pentru rezolvarea conflictelor din întreaga lume, concurând cu Naţiunile Unite. Nicio mare putere europeană nu a fost reprezentată la ceremonie, potrivit observatornews.ro.

Franța, Germania și Marea Britanie au refuzat să semneze acordul de constituire a Consiliului pentru Pace propus de președintele american Donald Trump. Pe scenă se află reprezentate, potrivit The Guardian, următoarele ţări: Maroc, Argentina, Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Ungaria, Indonezia, Iordania, Kosovo, Pakistan, Paraguay, Qatar, Arabia Saudită, Turcia, Emiratele Arabe Unite, Uzbekistan, Mongolia.

Este vorba de ţări din Orientul Mijlociu, inclusiv Arabia Saudită şi Qatar, foste state URSS, dar nicio mare putere europeană. Franţa şi Marea Britanie au anunţat că nu doresc să facă parte din acest organism. Potrivit presei, guvernul german se opune aderării, deoarece riscă să submineze Organizaţia Naţiunilor Unite, iar Italia nu va face parte deoarece ar încălca Constituţia Italiei. Norvegia şi Suedia au anunţat că nu vor adera.

Consiliul de Pace va colabora cu Națiunile Unite

Consiliul de Pace va colabora cu Națiunile Unite pentru a pune capăt conflictelor din lume, a sugerat Trump la ceremonie.

Deşi invitată, Rusia nu a semnat acordul de constituire. Trump a spus că Putin a acceptat invitaţia sa, dar preşedintele rus a transmis doar că l-a însărcinat pe ministrul său de externe să studieze propunerea americană. Iar China a lăsat de înţeles că nu ar fi interesată, fără a răspunde clar. Beijingul a spus doar că va apăra rolul central al Organizației Națiunilor Unite în relațiile internaționale.

Trump a trimis peste 50 de invitaţii către zeci de lideri mondiali pentru a face parte din Consiliul pentru Pace

Trump a trimis peste 50 de invitaţii către zeci de lideri mondiali pentru a face parte din Consiliul pentru Pace. Rolul iniţial pe care Statele Unite doresc să-l atribuie acestui organism este de a superviza reconstrucţia Fâşiei Gaza, dar proiectul său de „cartă” nu menţionează explicit teritoriul palestinian şi atribuie consiliului un rol mai larg, acela de a contribui la soluţionarea conflictelor armate din întreaga lume. Suma fixată de Donald Trump este de un miliard de dolari pentru un loc permanent în consiliu.

Printre ţările care au anunțat până acum că au semnat sau că intenționează să semneze pentru a accepta invitația lui Donald Trump de a se alătura Consiliului pentru Pace se mai află Israel, Egipt, Belarus, Albania, Canada, Vietnam, şi Kazahstan. Nu este clar dacă toate acestea au acceptat să şi plătească cel puţin 1 miliard de dolari pentru un loc permanent.

Citeşte şi: Nicuşor Dan participă la reuniunea extraordinară a Consiliului European