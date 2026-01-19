Kremlinul anunţă că Trump l-a invitat pe Vladimir Putin în „Consiliul pentru Pace”

Kremlinul anunţă luni că preşedintele rus Vladimir Putin a fost invitat să facă parte din Consiliul Păcii în Fâşia Gaza, înfiinţat de către omologul său american Donald Trump, relatează AFP.

”Preşedintele (rus valdimir) Putin a primit, pe canale diplomatice, o invitaţie să intre în alcătuirea Consiliului Păcii”, anunţă luni, într-un briefing la care AFP scrie că a participat, un purtător de cuvânt al preşedinţei ruse, Dmitri Peskov.

Rusia vrea ”să clarifice toate nuanţele” acestei propuneri cu Washingotnul, a precizat Peskov.

Kremlinul analizează în prezent invitaţia şi ”speră să obţină mai multe detalii de la partea americană”, a anunţat el, relatează CNN.

Înfiinţarea acestui Consiliu, prezidat de către Trump, este o etapă-cheie a unui plan american susţinut de către ONU în vederea unei demilitarizări şi reconstrucţii a Fâşiei Gaza, devastată de doi ani de război între Israel şi mişcarea islamistă palestiniană Hamas.

Consiliul este prezentat de către Trump drept ”cel mai important şi prestigios format vreodată”.

Din el fac parte, între alţii, fostul premier britanic Tony Blair, premierul canadian Mark Carney şi secretarul de Stat Marco Rubio, a anunţat Trump în weekend.

Preşedinţii turc Recep Tayyip Erdogan, argentinian Javier Milei şi egiptean Abdel Fattah el-Sisi au primit invitaţii, au anunţat birourile lor.

