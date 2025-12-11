(VIDEO) Trump lansează „Gold Card” – vize americane accelerate pentru imigranții care plătesc peste 1 milion de dolari

Președintele Donald Trump a lansat oficial o nouă schemă de imigrare, supranumită „Gold Card”, care permite străinilor cu resurse financiare considerabile să obțină vize americane accelerate în schimbul unei contribuții minime de 1 milion de dolari. Măsura, prezentată ca o modalitate rapidă de a obține rezidență și ulterior cetățenie, a fost anunțată miercuri pe rețelele de socializare.

Trump a declarat că noul card oferă o „cale directă către cetățenie pentru toate persoanele calificate și verificate”, subliniind că astfel „marile companii americane își pot păstra în sfârșit talentul neprețuit”.

Ce oferă Gold Card și cine poate aplica

Conform site-ului oficial al programului, Gold Card este destinată persoanelor care pot demonstra că aduc un „beneficiu substanțial” Statelor Unite. Rezidența ar urma să fie acordată într-un „timp record”, cu condiția achitării unei taxe inițiale de 1 milion de dolari.

Companiile care doresc să sponsorizeze angajați străini trebuie să plătească 2 milioane de dolari, plus taxe adiționale. Schema va include și o versiune superioară, „Platinum Card”, ce va costa 5 milioane de dolari și va oferi scutiri fiscale suplimentare.

Aplicanții trebuie să achite și o taxă nerambursabilă de 15.000 de dolari pentru procesarea cererii, potrivit BBC.

Critici privind un sistem favorabil elitelor financiare

Programul a fost intens criticat încă de la anunțul inițial din februarie. Mai mulți politicieni democrați au afirmat că schema favorizează în mod nedrept persoanele foarte bogate și creează un sistem de imigrare cu „două viteze”, în care banii pot cumpăra prioritate.

În timp ce posesorii de green card pot deveni cetățeni după 5 ani, Gold Card se adresează în mod special profesioniștilor „de nivel înalt”, după cum a subliniat Trump:

„Vrem oameni care sunt productivi… Oamenii care pot plăti 5 milioane de dolari vor crea locuri de muncă.”

Măsura vine pe fondul înăspririi politicilor de imigrare

Programul este lansat într-un moment în care administrația Trump intensifică represiunea în domeniul imigrației, prin:

creșterea taxelor pentru vize de muncă,

deportarea migranților fără acte,

suspendarea cererilor de imigrare pentru persoane din 19 țări afectate de interdicția de călătorie,

oprirea deciziilor pentru cererile de azil și revizuirea celor aprobate anterior.

În septembrie, Trump a mai semnat un ordin ce impune o taxă suplimentară de 100.000 de dolari pentru solicitanții vizelor H-1B, destinată lucrătorilor străini calificați. Anunțul a creat panică în rândul studenților internaționali și companiilor tech, însă Casa Albă a clarificat ulterior că taxa se aplică doar noilor aplicanți aflați în afara SUA.

