Craiova: Restricții de circulație pe strada C.S. Nicolaescu Plopşor

joi, 11 decembrie, 2025
De Mariana BUTNARIU
Primăria Craiova anunţă restricții de circulație pe strada C.S. Nicolaescu Plopşor, în vederea executării lucrărilor pentru realizarea obiectivului „Consolidare, reabilitare, modernizare şi eficientizare energetică a clădirii Palatului Administrativ al judeţului Dolj-monument istoric de interes naţional” .

Astfel, în perioada 11.12.2025- 12.12.2025, se va restricționa circulaţia rutieră pe strada C. S. Nicolaescu Plopșor, în intervalul orar 07:30-18:00.

Conducătorii auto trebuie să circule cu atenţie şi să se conformeze semnalizărilor rutiere ce vor fi instituite.

