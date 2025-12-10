(VIDEO) Spitalul Regional Craiova va fi bijuteria medicală a României

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a vizitat azi şantierul spitalului regional de lângă Craiova şi două spitale din oraş aflate în subordinea primăriei despre care s-a declarat impresionat. Rogobete a precizat că spitalul regional va fi finalizat peste doi ani şi că va fi cel mai mare din România. Legat de aparatura cu care va fi dotat, ministrul a explicat că este vorba despre cele mai noi echipamente medicale din ţară şi din această parte a Europei.

Ministrul Sănătăţii a fost însoţit la vizita pe şantierul spitalului regional de primarul Craiovei, Olguţa Vasilescu, de preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Cosmin Vasile şi de mai mulţi manageri din domeniul sanitar, printre care directorul Spitalului Judeţean de Urgenţă din Craiova, Eugen Georgescu. Aşa cum veţi vedea, Spitalul de Urgenţă va avea o contribuţie foarte importantă la succesul spitalului regional pe parte de resurse umane.

Dotări SF pentru un spital din România

„Este prima oară când vizitez şantierul celui mai mare spital regional din ţară. Este cea mai mare clădire care se construieşte după anii 90. Este impresionant“, a spus Robogete. „Lucrările accelerează şi se vor finaliza la finalul anului 2027. Din discuţiile pe care le-am avut am înţeles că se lucrează şi noaptea. Acest spital regional va fi o emblemă în sănătate pentru Rom şi pentru Europa de Sud Est“, a precizat ministrul.

Rogobete a explicat că unitatea sanitară de lângă Craiova va fi dotată cu aparatură medicală de vârf care îl va transforma în cel mai performant spital din România din acest punct de vedere. „Echipamentele medicale sunt şi ele licitate şi contractate si discutăm despre 3 aparate RMN 7.0 Tesla şi va fi singurul RMN de acest fel din România instalat în acest spital, 7 angiografe, 4 CT-uri“. Ministrul a declarat că, la finalul anului 2027, atunci când va fi finalizat, spitalul regional Craiova va fi cel mai performant spital din România. De la faţa locului, ministrul a lăudat autorităţile locale pentru implicare şi pentru rapiditatea cu care au eliberat avizele necesare începerii construcţiei.

Lucrările au ajuns la 5-6%. În primăvară se ajunge la primul etaj

„Monitorizarea de la faţa locului şi buna gospodărire fac diferenţa“, a spus el. Legat de stadiul lucrărilor, Rogobete a precizat că acestea au ajuns la 5-6%. „Nu sunt întârzieri semnificative care să ducă la întârzieri majore pentru proiect. Stadiul lucrărilor este la 5-6% şi în martie – aprilie vom fi la etajul 1. Cea mai grea etapă la construcţia oricărui spital, şi avem 22 de şantiere, este până când se aduce la etajul 1, pentru că subsolul, de multe ori cuprinde şi partea tehnică, echipamentele funcţionale. În prezent la spitalul regional se lucrează la parter“, a conchis ministrul.

Olguţa Vasilescu: La olteni totul trebuia să înceapă cu „cel mai“ sau cea mai“

Alexandru Rogobete a vizitat şi două spitale din subordinea Primăriei Craiova. Este vorba de Spitalul de Neuropsihiatrie unde a inaugurat secţia de ATI şi de Spitalul de Boli Infecţioase. Despre ambele ministrul a avut numai cuvint de laudă spunând că ar putea reprezenta un exemplu pentru spitalele din ţară.

După ce l-a însoţit pe ministru pe parcursul întregii vizite, Olguţa Vasilescu l-a lăudat pe acesta pentru activitatea sa ca secretar de stat şi de ministru al Sănătăţii, şi a spus că spitalele din Craiova sunt la standarde foarte înalte, unul dintre ele, Spitalul Filantropia, depăşindu Spitalul Monza din Bucureşti. „Este o vizită plănuită de mai mult timp pentru a intra în şantierul d ela spitalul regional. Este singurul spital care se va termina la termen. Va fi cel mai mare spital din România şi va fi cea mai mare construcţie de după 1990. La noi, la olteni totul trebuie să înceapă cu „cel mai“ sau „cea mai“. Oltenia merită să aibă un spital regional de top. Noi în fiecare lună inaugurăm ceva, spitalele noastre arată impecabil de la lenjerie până la saltea. Directorii noştri vă cunosc toţi. Toţi directorii spitalelor noastre îşi pregătesc acorduri cadru şi vor veni după finalizare la miniter să solicite bani pentru aparatur“, i-a spus Olguţa Vasilescu ministrului.

Rogobete: Banii nu sunt suficienţi pentru satisfacţia pacientului, ci atitudinea personalului medical

Ministrul Sănătăţii a răspuns mai multor întrebări la finalul vizitei în care a explicat, printre altele, rolul Spitalului Judeţean de Urgenţă Craiova în asigurarea resursei umane după ce spitalul regional va deveni funcţional. „Spitalul regional este cel mai mare din cele 3 şi singurul la care au început lucrările. Este vorba de 20 de săli de operaţie, infrastructură de înaltă calitate care va duce la creşterea siguranţei pacientului. Pentru mine contează satisfacţia pacientului şi ţin foarte mult la atitudinea personalului medical faţă de pacienţi pentru că avem foarte multe situaţii unde, deşi s-a investit, omul a plecat acasă cu un gust amar, motiv pentru care, prin modificări legislative, se vor introduce criterii de performanţă şi de satisfacţie a pacienţilor.

Ce am văzut la Craiova, astăzi, m-a impresionat şi demonstrează că se poate. Managerii de aici au arătat întregii ţări şi o spun ferm că se poate. Vă felicit. Să le arătaţi şi altora cum se face. Sistemul de sănătate are foarte mulţi bani, dar trebuie să ştim cum să ne organizăm. Binele nu se face de la sine, este nevoie de oameni ca dumneavoastră, implicaţi, care înţeleg că sănătatea comunităţii este o oglindă a administraţiei. Această vizită m-a încărcat pozitiv“, a spus ministrul.

Medicii şi secţiile de la Spitalul de Urgenţă se vor muta la spitalul regional

Întrebat de unde vor veni medicii care să lucreze în spitalul regional şi dacă acest lucru nu va duce la plecări din celelalte spitale, Rogobete a precizat că resursa umană va veni de la Spitalul Judeţean. Cadrele medicale şi secţiile se vor muta la noul spital. „Pentru cele 3 spitale este o măsură de asistenţă tehnică de la Banca Europeană de Investiţii pentru operaţionlizarea lui după construire. Iar zona de resurse umane este suficient de clară. Se vor reloca în principal de la Spitalul Judeţean secţiile şi personalul medical, iar pentru anumite specialităţi noi sau care nu există vor exista relocări sau asocieri cu autorităţile locale din Craiova, cu spitalele din Craiova.

Numărul de paturi din ţară nu va creşte, el trebuie să scadă. Nu vă imaginaţi că vom avea paturi de spitalizare şi la spitalul regional şi la cel judeţean. Sub nicio formă. Spitalul judeţean are peste o mie de paturi acum, spitalul regional are 870. În funcţie de gradul de ocupare, de indicatorii de performanţă ai spitalului judeţean se va decide care secţii se mută şi în ce proporţie. Ceea ce îmi doresc eu este ca în Spitalul Regional să se mute absolut toate secţiile şi zonele chirurgicale pentru că vom avea bloc operator de mare performanţă, să fie mutate toate zonele de patologie, iar poate în anumite componente din spitalul judeţean putem dezvolta zone de paleaţie, de recuperare, de boli cronice care nu se cuantifică la numărul de paturi.

Resursa umană disponibilă în Craiova în momentul de faţă este suficientă pentru funcţionarea spitalului regional şi nu vom accepta depopularizarea altor unităţi sanitare mici din jurul judeţului doar pentru că vor să se mute la spitalul regional. Pentru că spitalul regional va avea resurse umane din cadrul spitalul judeţean“, a explicat Rogobete.