Închiderea guvernului SUA: schimb de acuzații între republicani și democrați

În dimineața de miercuri, scena politică americană a fost dominată de un val de acuzații reciproce, după ce guvernul federal a intrat oficial în închidere din lipsă de finanțare.

Democrații: vina aparține republicanilor și lui Trump

Mai multe personalități democrate au criticat administrația și majoritatea republicană pentru situația creată.

Fosta vicepreședintă Kamala Harris a scris pe X: „Republicanii sunt la conducerea Casei Albe, a Camerei Reprezentanților și a Senatului. Aceasta este închiderea lor.”

a scris pe X: „Republicanii sunt la conducerea Casei Albe, a Camerei Reprezentanților și a Senatului. Aceasta este închiderea lor.” Senatoarea Patty Murray , vicepreședinta Comisiei de Creditare a Bugetului Senatului, a afirmat pe Capitol Hill: „Guvernul s-a închis pentru că republicanii refuză să negocieze cu democrații și să-și facă treaba.”

, vicepreședinta Comisiei de Creditare a Bugetului Senatului, a afirmat pe Capitol Hill: „Guvernul s-a închis pentru că republicanii refuză să negocieze cu democrații și să-și facă treaba.” Senatoarea Kirsten Gillibrand (New York) a cerut republicanilor să „acorde prioritate familiilor americane în detrimentul miliardarilor”.

(New York) a cerut republicanilor să „acorde prioritate familiilor americane în detrimentul miliardarilor”. Reprezentanta Jasmine Crockett (Texas) a declarat: „Aceasta este închiderea LOR. Aveau toate instrumentele pentru a guverna și au ales haosul.”

(Texas) a declarat: „Aceasta este închiderea LOR. Aveau toate instrumentele pentru a guverna și au ales haosul.” Deputatul Jamie Raskin, membru important al Comisiei Judiciare a Camerei, a scris pe X: „Închiderea guvernului de către MAGA a fost complet evitabilă.”

Republicanii: democrații au blocat finanțarea

Republicanii au contraatacat, susținând că opoziția democrată a dus la oprirea finanțării.

Președintele Camerei, Mike Johnson , a scris pe X: „Democrații au votat oficial pentru ÎNCHIDEREA guvernului.” El a subliniat consecințele: întreruperea programului WIC, impact asupra veteranilor și întârzieri salariale pentru militari și agenți TSA.

, a scris pe X: „Democrații au votat oficial pentru ÎNCHIDEREA guvernului.” El a subliniat consecințele: întreruperea programului WIC, impact asupra veteranilor și întârzieri salariale pentru militari și agenți TSA. Un mesaj oficial al republicanilor din Cameră a acuzat democrații că „pun imigranții ilegali pe primul loc și îi rănesc pe americanii muncitori”.

Senatoarea Cynthia Lummis (Wyoming) a cerut democraților „să oprească jocurile politice” și să voteze alături de republicani pentru menținerea finanțării guvernului.

Casa Albă: un ceas care ticăie

În timp ce taberele schimbau acuzații, site-ul oficial al Casei Albe afișa un ceas digital care ticăia, indicând durata închiderii guvernului. Sub acesta, mesajul era clar: „Democrații au închis guvernul.”

Gestul vizual a intensificat atmosfera de campanie, amplificând jocul învinuirii chiar pe pagina principală a administrației.

Contextul politic

Termenul limită de finanțare a trecut fără un compromis. Republicanii cer o prelungire de șapte săptămâni a bugetului actual, în timp ce democrații refuză să susțină măsura fără concesii privind subvențiile sporite din Obamacare.

Ambele părți sunt ferme: niciuna nu vrea să fie percepută drept responsabilă pentru blocaj. Între timp, efectele închiderii se resimt deja, iar presiunea publică crește.

