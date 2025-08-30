România și Bulgaria vor deveni una dintre zonele cele mai militarizate ale Europei, după ce gigantul german Rheinmetall a decis să construiasca trei fabrici uriașe de praf de pușcă și muniție în cele două țări, la mică distanță unele de altele.

Bulgaria și România se întrec în cursa pentru investițiile Rheinmetall, iar fabricile de praf de pușcă vor transforma ambele țări- scrie sâmbătă agenția bulgară de presă Novinite.

„Rheinmetall va investi împreună cu guvernul bulgar în două fabrici – una de muniție și una de praf de pușcă”, a anunțat oficial zilele trecute președintele bulgar Ramen Radev. Valoarea totală a investiției se ridică la un miliard de euro.

Concomitent cu anunțul Bulgariei, România semna în Germania, în prezența secretarului general NATO, un contract cu Rheinmetall pentru construirea unei fabrici de pulberi în orașul brașovean Victoria. Construcția ar trebui să înceapă în 2026, va dura trei ani și creează 700 de locuri de muncă în ceea ce va fi una dintre cele mai moderne fabrici de pulberi din lume.

Borissov a anunțat că fabrica de praf de pușcă planificată pentru Bulgaria va fi „mare cât două fabrici germane”, ceea ce o va face cea mai mare din Europa. În plus, Borissov a menționat o a doua inițiativă, o fabrică de proiectare și producție de drone, fie ca o fabrică nouă, fie ca parte a unei filiale de producție existente.

În același timp, planurile Bulgariei se desfășoară pe fundalul unei dezvoltări paralele majore în România. Chiar recent, Rheinmetall a semnat un contract de 535 de milioane de euro cu România pentru a construi ceea ce oficialii au descris drept „cea mai modernă fabrică de praf de pușcă din lume”.

