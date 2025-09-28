Maia Sandu: „Moldova este țara noastră, nu a grupării Șor. Haideți să demonstrăm că suntem mai puternici decât banii lor murdari”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj video către cetățeni, îndemnându-i să participe la vot și să protejeze integritatea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, informează MOLDPRES.

Șefa statului a semnalat mai multe situații de transportare ilegală a alegătorilor la secțiile de votare din străinătate, în schimbul unor sume de bani. De asemenea, au fost înregistrate cazuri de alerte false cu bombă în mai multe state și tentative de manipulare a buletinelor de vot prin așa-numitul „carusel electoral”.

„Avem înregistrate mai multe cazuri când oameni din rețeaua Șor încearcă să împiedice procesul de vot, mai ales în secțiile unde prezența este mare”, a precizat Maia Sandu.

Îndemn la vot cinstit

În aceste condiții, președinta a subliniat că voturile cinstite ale cetățenilor pot salva Moldova. „Mergeți la vot în Franța, Spania, Irlanda, România, în toate țările în care vă aflați astăzi. Acasă și peste hotare, mergeți la vot acum, pentru ca să reușiți să votați până la ora 21:00. Moldova este țara noastră, nu a grupării criminale Șor. Haideți să demonstrăm că noi suntem mai puternici decât banii lor murdari”, a spus Maia Sandu.

Situația secțiilor de vot din străinătate

Inspectoratul General al Poliției și Comisia Electorală Centrală au raportat cazuri de transportare organizată a alegătorilor spre secțiile de votare din afara țării. Totodată, Ministerul Afacerilor Externe a informat despre alerte cu bombă la secțiile de votare din Bruxelles (Belgia), Roma și Genova (Italia), București (România), Ashville (SUA) și Alicante (Spania).

Citește și: 3 morți și cel puțin 8 răniți după un atac armat din Carolina de Nord