Moțiunea simplă împotriva ministrului Culturii a fost respinsă de Senat

Senatul a respins, luni, moțiunea simplă a AUR împotriva ministrului Culturii, Andras Demeter.

S-au înregistrat 42 voturi „pentru“, 76 „contra“ și o abținere.

Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a depus săptămâna trecută, în plenul Senatului, o moţiune simplă împotriva ministrului Culturii, András Demeter, intitulată „Breasla vă vrea afară, domnule ministru. Sunteţi o jignire pentru cultura română”.

