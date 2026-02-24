Liderii UE participă la Kiev la ceremonia care marchează patru ani de la începerea războiului

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, urmează să participe marți la o ceremonie memorială la Kiev, alături de alți lideri europeni, pentru a-și exprima solidaritatea cu Ucraina, care rezistă de patru ani invaziei ruse, informează Agerpres.

Von der Leyen a informat pe X că a sosit deja în capitala ucraineană pentru a reafirma sprijinul financiar și militar „de nezdruncinat“ al UE pentru Ucraina și ajutorul pe tot parcursul acestei ierni aspre. Ea a consemnat că este a zecea sa vizită în țară de la începutul războiului și a insistat asupra ‘mesajului clar către poporul ucrainean și către agresor: nu vom ceda până nu se restabilește pacea’.

Înalții oficiali de la Bruxelles vor vizita și situri unde atacurile aeriene ale Rusiei au produs distrugeri în infrastructura energetică ucraineană.

Videoconferință a Coaliției de Voință pentru sprijinirea Ucrainei

Vizita lor este însă umbrită de blocarea de către Ungaria și Slovacia a unui nou pachet de sancțiuni ale Uniunii Europene împotriva Rusiei, observă dpa. Cele două state membre sunt considerate cele mai apropiate de Rusia dintre cele 27 din UE.

Budapesta și-a exercitat luni dreptul de veto și împotriva unui pachet de ajutoare europene pentru Ucraina; este vorba de 90 de miliarde de euro, din care 60 de miliarde alocate explicit pentru apărarea împotriva agresiunii ruse.

Marți, începutul celui de-al cincilea an de război va fi marcat și printr-o videoconferință a Coaliției de Voință pentru sprijinirea Ucrainei, eveniment organizat de președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer.

În Germania, de asemenea membră a Coaliției, președintele Frank-Walter Steinmeier și ministrul de externe Johann Wadephul vor participa la o rugăciune pentru pace la Catedrala Franceză din Berlin. În capitala germană este programat în cursul serii și un marș de solidaritate cu Ucraina, la Poarta Brandenburg. Manifestări similare sunt anunțate și la Bremen, Stuttgart, Munchen și Koln.

Citește și: Germanul Andrés Ritter, succesorul Laurei Kovesi la șefia Parchetului European