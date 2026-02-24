Germanul Andrés Ritter, succesorul Laurei Kovesi la șefia Parchetului European

Comisia pentru Libertăți Civile (LIBE) a Parlamentului European a votat luni, 23 februarie, numirea lui Andrés Ritter în funcția de procuror-șef european. Acesta urmează să preia conducerea Parchetului European (EPPO), succedând-o pe românca Laura Codruța Kövesi, prima persoană care a ocupat această poziție strategică.

Andrés Ritter a primit un vot de încredere solid din partea eurodeputaților, cu 52 de voturi „pentru”, doar 10 „împotrivă” și 6 abțineri. Rezultatul vine după ce, în decembrie 2025, patru candidați de pe lista scurtă s-au prezentat la audieri, Ritter fiind preferatul clar al membrilor Parlamentului European, scrie europarl.europa.eu.

Andrés Ritter nu este un nume nou la EPPO. În noiembrie 2020, acesta a fost numit procuror-șef european adjunct, lucrând îndeaproape cu actuala conducere. Anterior, Ritter a deținut funcții importante în cadrul serviciului de procuratură din Germania, având o vastă experiență în combaterea criminalității financiare.

Procurorul-șef european este numit prin acord comun între Parlament și Consiliu, ambele instituții exprimându-și deja, preliminar, preferința pentru Ritter.

Martie 2026: Plenul Parlamentului European va da votul final pentru numirea sa.

31 octombrie 2026: Mandatul de șapte ani al Laurei Codruța Kövesi se va încheia oficial, aceasta fiind la conducerea instituției încă de la înființarea sa, în octombrie 2019.

