5.6 C
Craiova
marți, 24 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateGermanul Andrés Ritter, succesorul Laurei Kovesi la șefia Parchetului European

Germanul Andrés Ritter, succesorul Laurei Kovesi la șefia Parchetului European

De Daniela Moise

Comisia pentru Libertăți Civile (LIBE) a Parlamentului European a votat luni, 23 februarie, numirea lui Andrés Ritter în funcția de procuror-șef european. Acesta urmează să preia conducerea Parchetului European (EPPO), succedând-o pe românca Laura Codruța Kövesi, prima persoană care a ocupat această poziție strategică.

Andrés Ritter a primit un vot de încredere solid din partea eurodeputaților, cu 52 de voturi „pentru”, doar 10 „împotrivă” și 6 abțineri. Rezultatul vine după ce, în decembrie 2025, patru candidați de pe lista scurtă s-au prezentat la audieri, Ritter fiind preferatul clar al membrilor Parlamentului European, scrie europarl.europa.eu.

Andrés Ritter nu este un nume nou la EPPO. În noiembrie 2020, acesta a fost numit procuror-șef european adjunct, lucrând îndeaproape cu actuala conducere. Anterior, Ritter a deținut funcții importante în cadrul serviciului de procuratură din Germania, având o vastă experiență în combaterea criminalității financiare.

Procurorul-șef european este numit prin acord comun între Parlament și Consiliu, ambele instituții exprimându-și deja, preliminar, preferința pentru Ritter.

Martie 2026: Plenul Parlamentului European va da votul final pentru numirea sa.

31 octombrie 2026: Mandatul de șapte ani al Laurei Codruța Kövesi se va încheia oficial, aceasta fiind la conducerea instituției încă de la înființarea sa, în octombrie 2019.

Citește și: Doi morți și doi răniți după ce un autoturism a intrat pe contrasens și a lovit altă mașină

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA