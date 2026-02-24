Doi morți și doi răniți după ce un autoturism a intrat pe contrasens și a lovit altă mașină

O femeie şi un bărbat au murit, iar fetiţa lor de 6 ani şi încă un bărbat au fost răniţi, luni, după ce două mașini au intrat în coliziune pe DN 2B, între localităţile Silistraru şi Lacu Sărat, judeţul Brăila.

În timp ce se deplasa pe DN 2B, dinspre Brăila către Buzău, un autoturism condus de un bărbat de 35 de ani, din localitatea Făurei-Sat, ar fi pătruns pe contrasens, intrând în coliziune cu un autoturism ce se deplasa pe sensul opus de mers, condus de un bărbat de 45 de ani, în care se aflau pasageri o femeie 40 de ani şi o minoră de 6 ani, toţi din municipiul Brăila.

La faţa locului s-au deplasat mai multe echipaje SAJ, care au evaluat starea victimelor şi au efectuat manevre de resuscitare, femeia și bărbatul de 40 şi 45 de ani fiind declarați decedați.

Fetița de 6 ani şi şoferul de 35 de ani au fost transportaţi la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Testul cu aparatul etilotest a ieșit negativ. Poliţiştii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.

