Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, duminică după-amiază, că va participa săptămâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Păcii la Washington.

„Voi participa săptămâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Păcii la Washington, răspunzând invitaţiei preşedintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump”, a anunţat, duminică după-amiază, preşedintele Nicuşor Dan.

Acesta precizează că România va avea calitate de observator.

”Voi reafirma sprijinul nostru ferm pentru eforturile internaţionale de pace şi deschiderea de a participa la procesul de reconstrucţie din Fâşia Gaza. Decizia de a fi prezent la aceste discuţii are la bază susţinerea procesului diplomatic consacrat prin rezoluţia adoptată în luna noiembrie de Consiliul de Securitate al ONU, iniţiată de Statele Unite ale Americii”, a precizat preşedintele.

Şeful statului a adăugat că ”România a susţinut permanent necesitatea identificării unei soluţii care să ducă la încheierea conflictului şi a acordat sprijin populaţiei civile din Fâşia Gaza, în special prin operaţiuni de evacuare medicală de urgenţă”.

Preşedintele Nicuşor Dan anunţa recent că a primit invitaţia de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, în 19 februarie. El preciză că decizia privind participarea va fi luată în urma discuţiilor cu partenerii americani cu privire la formatul întâlnirii în ceea ce priveşte statele care nu sunt membre ale Consiliului, dar îşi doresc să adere în condiţiile revizuirii Cartei acestei organizaţii.

