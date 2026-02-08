Primarul PSD din Buzău: Bolojan este de sacrificiu/Ne îndreptăm spre o alianţă cu AUR

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma (PSD), consideră că premierul Ilie Bolojan ia şi decizii proaste şi a precizat că ”nu poţi conduce o maşină cu acceleraţia la podea”. El a dat ca exemplu faptul că prima zi de concediu medical nu este plătită. Toma consideră că Ilie Bolojan este un premier de sacrificiu.

”De multe ori cred că şi domnul Ilie Bolojan ia nişte decizii proaste. Deci nu te poţi duce, cum să spun eu, când conduci o maşină să te duci cu acceleraţia la podea. (…) Deci nu poţi prima zi de concediu medical, oamenii aceia cei mai amărâţi posibil, cu câteva sute de lei pensie sau n-au venituri deloc, cu copii cu dizabilităţi în familie, care costă foarte mulţi bani ca să îl ţii acolo, mai plăteşti şi taxele astea. Adică ce-a propus Kelemen Hunor acum nu este deloc în regulă Din acest punct de vedere. Eu m-aş fi dus cu reducerea de 50% asta pe care o propune dumnealui pentru tot poporul, numai la cei cu probleme reale, focusat acolo unde sunt probleme deosebite”, a declarat Constantin Toma, duminică, la Digi 24.

Toma: Premierul Ilie Bolojan este ”de sacrificiu”.

”Vrea, nu vrea, Ilie Bolojan este de sacrificiu. Pentru că efectiv a luat măsurile şi mă uit la o parte din colegii mei, foarte mulţi inclusiv de la PNL, unii sunt foarte vocali, unii nu sunt vocali, dar pe la spate îl discută. Ilie Bolojan ne-a salvat pentru că aceste decizii…noi puteam să mărim taxele şi impozitele pe legislaţia care exista, nu aveam niciun fel de problemă. Ilie Bolojan şi-a atras toată această ură, o iau eu la Guvern, vă las şi banii”, a explicat primarul de la Buzău.

Ne îndreptăm spre o alianţă cu AUR

Pe de altă parte, Constantin Toma crede că PSD se îndreaptă spre o alianţă cu AUR. ”Dacă mergem pe linia asta, nu o să avem de ales. Nu ştiu, sper să nu se întâmple acest lucru, dar după părerea mea, la ce joacă domnul Grindeanu şi echipa de la Bucureşti, ne îndreptăm spre alianţa cu AUR. Nu ai altă soluţie”, a afirmat Constantin Toma.

El a fost întrebat dacă acest lucru s-ar putea întâmpla până la alegerile parlamentare.

”Simion cere alegeri anticipate acum, alegeri generale anticipate după ce s-a întâmplat în Statele Unite, raportul ăla făcut că alegerile de aici au fost anulate”, a precizat Toma.

Primarul din Buzău a mai fost întrebat dacă va demisiona din PSD dacă partidul din care face parte încheie o alianţă cu AUR.

”Trebuie să rămân în PSD până la sfârşitul acestor alegeri pentru că îmi pierd postul de primar. Am muncit pentru el, muncesc în continuare cu drag, ca să schimb ceva în comunitatea buzoiană şi lucrurile au început să meargă, cel puţin după rezultatul votului din ultimele două mandate: 78%, 67%. Cred că merit această funcţie până la sfârşit”, a afirmat Constantin Toma.