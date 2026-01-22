Președintele Nicușor Dan participă la summitul extraordinar al statelor membre UE

Liderii de stat ai tuturor celor 27 de state membre ale Uniunii Europene se reunesc în această seară, începând cu ora 20.00 (ora României), la Bruxelles, pentru un summit „extraordinar” privind recenta criză din relațiile transatlantice, provocată de eforturile președintelui american Donald Trump de a achiziționa Groenlanda.

Liderii europeni, inclusiv președintele României Nicușor Dan, „vor discuta despre evoluțiile recente din relațiile transatlantice și implicațiile acestora pentru UE și vor coordona calea de urmat”, se arată într-un anunț postat pe site-ul Consiliului European – organismul format din liderii naționali ai UE. Întâlnirea are loc după câteva săptămâni de tensiuni între SUA și aliații săi europeni cu privire la soarta Groenlandei, o parte autoguvernată a Regatului Danemarcei, pe care Trump a declarat în repetate rânduri – atât în ​​primul, cât și în al doilea mandat – că dorește să o achiziționeze pentru SUA.

Problema a dominat reuniunea Forumului Economic Mondial de la Davos, Elveția, din această săptămână. Trump a vorbit miercuri la eveniment, oscilând între amenințări aparente la adresa aliaților NATO din cauza Groenlandei, dar și excluzând utilizarea forței militare pentru a cuceri masiva insulă arctică. Trump a descris Groenlanda drept o „bucată de gheață” și a încadrat propunerea sa de achiziție a teritoriului – pe care l-a numit în mod incorect de mai multe ori Islanda, deși Casa Albă a negat că s-a exprimat greșit – ca plată pentru decenii de contribuții ale SUA la NATO și la securitatea europeană. Trump s-a întâlnit cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, după discursul său. Ulterior, Trump a scris pe rețelele sociale că s-a ajuns la „cadrul unui viitor acord” privind Groenlanda.

Neclarități în ceea ce privește Groenlanda

Președintele a declarat că va renunța la planurile de a impune tarife vamale asupra a opt aliați NATO care au desfășurat un număr mic de trupe în Groenlanda la începutul acestei luni – o amenințare care a stârnit critici vehemente din partea liderilor europeni și a ridicat perspectiva unui război comercial transatlantic. Nici Trump, nici Rutte nu au dezvăluit imediat detaliile presupusei înțelegeri. Trump a declarat pentru CNN că SUA au obținut „tot ce și-au dorit”, în timp ce Rutte a declarat pentru Fox News că problema suveranității Groenlandei „nu a fost abordată” în cadrul întâlnirii sale cu președintele.

Un purtător de cuvânt al NATO a declarat pentru ABC News că discuțiile trilaterale dintre SUA, Groenlanda și Danemarca sunt în desfășurare.

„Unitatea în sprijinul și solidaritatea deplină cu Danemarca și Groenlanda”

Rutte a declarat joi pentru Reuters: „Am ajuns la această înțelegere că, în mod colectiv, ca NATO, trebuie să intervenim aici, inclusiv SUA”. Rutte a declarat că exploatarea mineralelor din Groenlanda nu a fost discutată în timpul discuțiilor sale cu Trump de miercuri și că negocierile specifice legate de Groenlanda vor continua între Washington, Copenhaga și Nuuk.

Un purtător de cuvânt al Consiliului European a declarat pentru ABC News că „nu a existat nicio modificare a ordinii de zi” pentru reuniunea de joi de la Bruxelles, în urma anunțului făcut de Trump privind un posibil acord.

Într-o declarație publicată pe site-ul Consiliului, președintele organismului, Antonio Costa, a declarat că printre subiectele-cheie ale discuțiilor de joi se vor număra „unitatea în jurul principiilor dreptului internațional, integrității teritoriale și suveranității naționale” și „unitatea în sprijinul și solidaritatea deplină cu Danemarca și Groenlanda”.

Citește și: Traian Băsescu, despre Consilul pentru Pace: O jucărie pe care şi-o face Trump