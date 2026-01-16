O delegație de congresmeni americani merge în Danemarca pentru a contracara amenințările lui Trump pe tema anexării Groenlandei

O delegație de congresmeni americani, atât democrați, cât și republicani, se întâlnește azi cu liderii Danemarcei și Groenlandei pentru a-i reasigura de sprijinul Congresului, în pofida amenințărilor președintelui Donald Trump de a prelua controlul asupra insulei arctice, transmite Reuters.

Trump susține că Groenlanda este vitală pentru securitatea națională a Statelor Unite din cauza poziției sale strategice și a rezervelor mari de minerale și nu a exclus folosirea forței pentru a o obține. În această săptămână, națiuni europene au trimis un număr redus de militari pe insulă, la solicitarea Danemarcei.

Delegația americană, formată din 11 membri și condusă de senatorul democrat Chris Coons, urmează să se întâlnească cu prim-ministrul danez Mette Frederiksen și cu omologul său groenlandez, Jens-Frederik Nielsen.

„Într-un moment de instabilitate internațională în creștere, trebuie să ne apropiem de aliații noștri, nu să-i îndepărtăm”, a declarat Coons într-un comunicat de presă publicat mai devreme în cursul acestei săptămâni, adăugând că delegația va transmite „un mesaj clar că Congresul este angajat față de NATO”.

Din delegație fac parte și senatorii republicani Thom Tillis și Lisa Murkowski, deși aceasta este alcătuită în mare parte din congresmeni din Partidul Democrat.

Vizita la Copenhaga urmează unei întâlniri fără rezultate la Washington

Vizita Congresului are loc după o întâlnire cu miză ridicată la Casa Albă, desfășurată miercuri, la care ministrul danez de externe Lars Løkke Rasmussen și omologul său groenlandez Vivian Motzfeldt s-au întâlnit cu secretarul de stat Marco Rubio și cu vicepreședintele JD Vance.

Oficiali danezi au declarat după acea întâlnire că nu au reușit să schimbe poziția administrației americane privind dobândirea Groenlandei.

Rasmussen și Motzfeldt s-au întâlnit de asemenea săptămâna aceasta la Washington cu congresmeni americani pentru a mobiliza sprijinul Congresului, în timp ce Danemarca și Groenlanda încearcă să rezolve criza diplomatică fără precedent cu un aliat din NATO.

„(Suntem) pregătiți pentru cooperare în materie de securitate în Arctica, dar aceasta trebuie să aibă loc cu respect pentru integritatea noastră teritorială, dreptul internațional și Carta ONU”, a spus Rasmussen într-un mesaj pe care l-a publicat pe Instagram joi seara târziu.

Congresmeni din ambele partide americane se opun anexării Groenlandei

Trump a lansat pentru prima dată ideea achiziționării Groenlandei în 2019, în timpul primului său mandat, însă se confruntă cu opoziție la Washington, inclusiv din interiorul propriului partid.

Congresmeni din Partidul Republican al lui Trump, cât și din rândul democraților din opoziție, au declarat că ar susține o legislație menită să limiteze capacitatea lui Trump de a prelua Groenlanda, pe fondul unei dispute mai ample la Washington privind prerogativele de război ale președintelui, pe care Constituția SUA le atribuie Congresului.

Pe de altă parte, un congresmen republican a depus săptămâna aceasta în Congres un proiect de lege care susține anexarea Groenlandei.

Doar 17% dintre americani aprobă eforturile președintelui Donald Trump de a dobândi Groenlanda, iar largi majorități atât de democrați, cât și de republicani, se opun folosirii forței militare pentru anexarea insulei, potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos. Trump a catalogat sondajul drept „fals”.

Citește și: Mircea Abrudean: România devine unul dintre principalii piloni de securitate ai Europei. Vom primi 17 miliarde de euro pentru consolidarea capacității de apărare a țări