PSD face scut în jurul ministrului Justiției, acuzat de plagiat

PSD a strâns rândurile în jurul ministrului Justiției, Radu Marinescu, acuzat într-un articol de presă, de astăzi, că a plagiat mai mult de jumătate în lucrarea de doctorat.

Social-democrații susțin că apariția articolului este o „tentativă de subminare a procedurilor legale privind numirea șefilor parchetelor”. PSD consideră acuzația de plagiat o „manevră josnică” si un „atac politic” dupa ce Marinescu a anunțat că numirile șefilor la parchetele de rang înalt nu vor fi de natură politică.

„PSD îl susține pe ministrul Justiției și denunță tentativa de subminare a procedurilor legale privind numirea șefilor parchetelor

PSD îl susține fără rezerve pe ministrul Justiției Radu Marinescu și condamnă manevra josnică prin care acesta a fost acuzat de plagiat, imediat după ce a anunțat că numirile șefilor la parchetele de rang înalt nu vor fi de natură politică. Este în mod evident un atac politic menit să determine înlăturarea ministrului. Dacă demersul ar fi fost de bună credință, acuzațiile la adresa ministrului ar fi fost formulate în momentul numirii sale la conducerea Ministerului Justiției, nu fix acum când a declanșat procedurile legale pentru numirea șefilor de parchete, afirmând că nu va permite imixtiuni politice!”, spune PSD.

PSD lovește cu bârna din ochi și cu legea mai veche

PSD susține că Radu Marinescu nu este în aceeași situație ca alți demnitari acuzați de plagiat, deorece lucrarea de doctorat a actualului ministru a fost validată de organismele în drept pe baza legislației în vigaore la acea dată. „În privința acuzației de plagiat, ministrul Justiției Radu Marinescu nu se află deloc în situația altor demnitari vizați de învinuiri asemănătoare. Lucrarea sa de doctorat a fost deja validată de Comisia de doctorat și CNATDCU, care au considerat că textul a respectat normele academice și legislația în vigoare la acel moment.

Nu poți acuza pe cineva că a încălcat o lege care nu era în vigoare la acel moment! O persoană nu se poate substitui instituțiilor în drept ale statului și nu poate da verdicte care contrazic în mod vădit hotărârile oficiale ale acestor instanțe, cu atât mai puțin atunci când persoana în cauză este ea însăși o impostoare și și-a plagiat propria lucrare de licență.

Ca atare, PSD îi acordă ministrului Radu Marinescu susținerea politică totală pentru îndeplinirea mandatului și se va opune categoric oricăror tentative de subordonare politică a Justiției”, concluzionează PSD.