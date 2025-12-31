Maia Sandu, desemnată „Liderul Mondial al Anului“ de publicația britanică The Telegraph

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost desemnată ”Liderul Mondial al Anului” de publicația britanică The Telegraph, pentru rolul său decisiv în apărarea democrației și pentru contracararea presiunilor și ingerințelor Federației Ruse, informează miercuri Moldpres. De asemenea, publicația britanică apreciază aducerea Republicii Moldova în ”prima linie de apărare a democrației europene”.

The Telegraph descrie parcursul Maiei Sandu către câștigarea alegerilor, felul în care a reușit să mențină majoritatea pro-europeană și să avanseze în parcursul spre Uniunea Europeană. În articol se menționează că Moscova ”a făcut tot ce a putut pentru a împiedica procesele libere și democratice, folosind toate pârghiile disponibile”.

„Republica Moldova poate părea o țară mică și îndepărtată despre care nu se știu prea multe. (Președintele rus Vladimir) Putin nu o vede așa. Pentru el, fosta republică sovietică este o piesă geopolitică esențială. Vecină cu România la vest și Ucraina la est, o Moldovă obedientă ar crea un nou front de presiune asupra Kievului și ar testa un flanc vulnerabil al NATO. Totuși, în 2025, Maia Sandu – aproape singură și cu siguranță împotriva sorții – a înfruntat amenințarea și a oferit Europei un moment rar de optimism într-un an sumbru.

De trei ori în ultimele 14 luni, Kremlinul a complotat pentru a o împiedica la urne. De fiecare dată, aceasta a avut câștig de cauză, a obținut realegerea pentru al doilea și un ultim mandat, a câștigat un referendum strâns care a aprobat orientarea pro-UE a Moldovei și, în septembrie, și-a ajutat partidul să-și păstreze majoritatea parlamentară. Dacă ar fi pierdut, un guvern pro-rus ar fi preluat puterea, ar fi eliminat atribuțiile prezidențiale și ar fi amenințat viitorul democratic al țării’‘, scriu jurnaliștii de la The Telegraph.

Maia Sandu: „Nu cred că Putin este interesat de un acord de pace!“

Într-un interviu acordat publicației britanice, Maia Sandu a subliniat că, ”dacă agenții Kremlinului câștigau, asta ar fi însemnat că Rusia ar conduce țara”.

„Moldova este una dintre puținele țări care a experimentat întreaga gamă de metode de atacuri hibride rusești. Dar ținta nu este țara noastră. Moldova este doar terenul de testare. Ținta este Europa, democrația pe continent fiind în pericol. Vrem o pace dreaptă, una durabilă. Nu dorim o pace care să încurajeze Rusia să revină peste șase luni. Nu cred că Putin este interesat de un acord de pace și nu cred că îl va accepta”, a spus Maia Sandu.

