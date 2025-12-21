Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pentru agenția rusă RIA Novosti, sâmbătă seară târziu, că președintele rus Vladimir Putin este pregătit să poarte un dialog cu omologul său francez, Emmanuel Macron, potrivit AFP.

Macron „a spus că este gata să discute cu Putin. Probabil este foarte important să ne amintim ce a spus preşedintele în timpul ‘Liniei Directe’ (importanta conferinţă de presă anuală a lui Putin de vineri – n.r.). El şi-a exprimat disponibilitatea de a se angaja în dialog cu Macron”, a explicat Peskov.

Purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse s-a referit la o declaraţie făcută de Emmanuel Macron vineri dimineaţă la Bruxelles, în urma unui summit în care Uniunea Europeană a ajuns la un acord pentru eliberarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro pentru a sprijini Ucraina.

„Cred că va fi din nou util să discutăm cu Vladimir Putin. Observ că există persoane care vorbesc cu Vladimir Putin. Aşadar, cred că noi, europenii şi ucrainenii, avem interesul să găsim un cadru pentru a ne reangaja în mod corespunzător în această discuţie. Altfel, vom discuta între noi cu negociatori care vor fi singuri în discuţiile cu ruşii, ceea ce nu este ideal”, a declarat preşedintele francez presei.

Citește și: Raport al serviciilor americane: Putin vrea să cucerească întreaga Ucraină și să recucerească părți din Europa



