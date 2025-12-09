(VIDEO) Nicușor Dan a fost primit la Palatul Elysee de Emmanuel Macron

Preşedintele Nicuşor Dan a fost primit marți de preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, la Palatul Elysee. Şeful statului este în prima vizită oficială în Franţa. În cursul dimineţii, şeful statului a avut o întrevedere cu primarul Parisului, Anne Hidalgo şi a participat la inaugurarea aleii ”Nicolae Titulescu” în Parcul Monceau din Paris.

Preşedintele Nicuşor Dan, aflat în vizită oficială în Franţa, a avut luni seară o întâlnire cu reprezentanţii comunităţii româneşti, potrivit antena3.ro.

El le-a transmis românilor că doreşte un dialog cât mai intens cu ei, pe teme economice, sociale şi academice din care toată lumea să aibă de câştigat.