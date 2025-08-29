28.3 C
Craiova
vineri, 29 august, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăPoliticaNicușor Dan se reîntoarce în Moldova, de această dată cu prilejul Zilei Limbii Române

Nicușor Dan se reîntoarce în Moldova, de această dată cu prilejul Zilei Limbii Române

De Tiberiu Cocora

Președintele Nicușor Dan va efectua, duminică, o vizită oficială în Republica Moldova, pentru a participa la evenimentele dedicate Zilei Limbii Române, a anunțat, vineri, Administrația Prezidențială de la Chișinău.

Potrivit sursei citate, șeful statului român va fi întâmpinat, duminică dimineață, la ora 8:40, de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la Reședința de Stat din Chișinău, după care, de la ora 10:00, cei doi vor participa la deschiderea evenimentului ‘Marea Dictare Națională’.

Ulterior, la ora 11:15, președinții României și Moldovei vor lua parte la o ceremonie de depunere de flori la bustul poetului Mihai Eminescu din municipiul Strășeni și la ceremonia de deschidere a concertului dedicat Zilei Limbii Române găzduit de Casa de cultură din această localitate.

Aceasta este cea de-a treia vizită a lui Nicușor Dan în Republica Moldova de la preluarea mandatului, după cea oficială de pe 10 iunie și cea privată de pe 8 august, atunci când, alături de Maia Sandu, a mers la Festivalul Lupilor de la Orheiul Vechi.

Citește și: Un bărbat este suspectat că l-a omorât pe copilul de doi ani şi opt luni al concubinei sale 

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA