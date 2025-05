Candidatul independent la Preşedinţie Nicuşor Dan a declarat duminică, după ce şi-a exercitat dreptul de vot, că a votat pentru mulţi oameni tăcuţi, cinstiţi, muncitori, pe care nu i-a reprezentat nimeni până acum. ”Am votat pentru dreptate”, a spus el.

Nicuşor Dan a venit la o secţie de votare din Bucureşti împreună cu partenera sa.

”Am votat pentru mulţi oameni tăcuţi, cinstiţi, muncitori pe care nu i-a reprezentat nimeni până azi. Am votat pentru speranţă, pentru un nou început pentru România, o ţară care are oameni capabili şi aici, şi în diaspora, şi în Republica Moldova, capabili să facă din ţara asta ceea ce merită. Am votat cu realism pentru că România trăieşte un moment dificil şi nu ne putem aştepta ca cei care au dus România în groapă să o scoată. Şi am votat pentru dreptate şi pentru acel candidat care să poată face dreptate pentru România”, a declarat Nicuşor Dan, la ieşirea din secţia de votare.

El a mai precizat că mulţumeşte românilor din diaspora care au votat în număr mare şi îi încurajează ”să o facă în continuare”, remarcând că ”ei sunt cu sufletul în România şi alături de cei de acasă”.

CITEȘTE ȘI: Nicuşor Dan: Am votat pentru mulţi oameni tăcuţi, cinstiţi, muncitori, pe care nu i-a reprezentat nimeni până acum