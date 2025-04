Traian Băsescu îl ia peste picior pe Marcel Ciolacu în cazul Sprânceană

Fostul președinte Traian Băsescu l-a ironizat luni pe premierul Marcel Ciolacu în legătură cu alegerea lui Dragoș Sprânceană pe post de „emisar” special în SUA din partea guvernului SUA și i-a sugerat șefului Executivului numirea fraților Tate într-o funcție similară.

„Bună ziua domnule premier! Permiteţi o sugestie… fraţii Tate… Ce ziceţi? „Nu vă enervaţi”, a scris Băsescu într-o postare publicată pe contul său de Facebook.

Cu o zi în urmă, Băsescu l-a acuzat pe Ciolacu că a uzurpat atribuțiile președintelui României, prin decizia sa de a numi emisari speciali în relația cu SUA.

„Pune România într-o situație penibilă”, a spus Traian Băsescu.

Dragoş Sprînceană: Administrația americană ar trebui să ignore un pic mesajele României, pro-Ucraina și pro-Franța

Dragoș Sprînceană a avut recent, la Digi 24, poziții contradictorii legate de războiul din Ucraina și a susținut în mod fals că președintele francez Emmanuel Macron vrea continuarea războiului din Ucraina și că administrația americană ar trebui să „ignore un pic mesajele României, pro-Ucraina și pro-Franța”, deoarece România are un președinte interimar „care nu va mai conta într-o lună și jumătate”.

Când i s-a atras atenția că poziția sa este diferită de cea statului român în ceea ce privește Ucraina, omul de afaceri a spus: „Eu l-am întrebat personal pe domnul Ciolacu și mi-a spus opusul la ce spuneți dumneavoastră acum, din partea dumnealui și biroului dumnealui”.

„Domnul Marcel Ciolacu de asta m-a și sunat personal, fiindcă își dorește o apropiere și o îmbunătățire a relațiilor cu Statele Unite”, a adăugat el.

Marcel Ciolacu se dezice de emisarul Sprânceană

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat zilele trecute că a trimis doi „emisari” în Statele Unite, unul dintre aceștia fiind Dragoș Sprânceană, emigrat în SUA în 2002, membru al Partidului Republican, din care face parte și Donald Trump.

„Cu domnul Dragoș Sprînceană am avut această discuție telefonică, cred că pe la 5 dimineața, ca să ne potrivim cu orele, și l-am rugat: «Domnule, înțeleg că veți participa în perioada următoare…» Știți politica americană în care fac anumite întâlniri, party, dar cu ștaif, unde se strâng anumite sume, pentru zona socială, pentru zona politică. Unde români născuți în România sau în SUA, cetățeni români cu dublă cetățenie, și americană și română, participă foarte des, mai ales la Mar-a-Lago, unde sunt foarte mulți români, de fiecare dată. Și am avut această discuție, au participat, cred că «Românii patrioți» a fost tema ultimei întâlniri de la Mar-a-Lago, și am vorbit cu mai multe persoane care au participat aseară. Și eu cred că efectul se va vedea curând”, a spus Marcel Ciolacu.

Luni dimineaţă, după scandalul provocat de declaraţiile lui Sprînceană, Marcel Ciolacu s-a delimitat şi a spus că „nu există „niciun „emisar al lui Ciolacu”.

