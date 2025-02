Moţiunea împotriva guvernului/ Marcel Ciolacu: Voi sunteți suveraniști pe punctaje făcute de alții. Dacă mâine pică netul în România, se termină și cu suveranismul vostru!

Premierul Marcel Ciolacu i-a acuzat vineri pe semnatarii moţiunii – AUR, SOS România şi POT – că nu înțeleg încotro se îndreaptă omenirea și că trăim momente cruciale. Ciolacu a mai acuzat că inițiatorii nu au idei și soluții privind România și rolul ei în contextul internațional și că pun poporul în pericol.

„Destrămarea lumii pe care o ştim este un fenomen global în plină desfăşurare, iar existenţa noastră într-o nouă realitate, total necunoscută, devine o posibilitate din ce în ce mai mare. De aceea, acest moment crucial a devenit şi pentru noi o chestiune personală, de ţară. Oamenii se uită la noi şi aşteaptă asumare şi responsabilitate. Astăzi, este un moment în care ne puteam hotărî pe ce drum vrem să mergem şi cum ne dorim să arate România în perioada următoare”, a declarat Marcel Ciolacu vineri, de la tribuna Parlamentului.

El a precizat că în mod normal, o moţiune de cenzură este un bun prilej democratic atât pentru Guvern, cât şi pentru opoziţie, de a oferi răspunsuri la aceste întrebări.

„Din păcate, semnatarii moţiunii nu au înţeles nimic din lumea care se schimbă sub ochii noştri. Zero idei, zero soluţii, zero alternativă! Un text plin de minciuni şi atacuri la persoană. Niciun proiect pentru România! Şi nicio idee despre poziţionarea ţării în noul context internaţional. Moţiunea de cenzură este, în schimb, o poză din viitorul pe care aceste partide populiste îl vor pentru România. O ţară neguvernată, o ţară în ruine, decuplată de la fondurile europene şi incapabilă să mai plătească pensii şi salarii. O ţară care îşi alungă investitorii şi care este lăsată pradă populismului anarhic. O ţară slabă şi uşor de manevrat de duşmanii săi”, a subliniat premierul.

„Voi nu puteți fi suveraniști”

„Am făcut și greșeli pentru care am plătit prețul politic, dar niciodată nu mi-am trădat țara și românii. Niciodată nu i-am pus în pericol pe români. Niciodată nu am folosit frica de război ca armă în campania electorală. Niciodată nu am pus România în fața unei alegeri imposibile între Statele Unite – care ne asigură securitatea, și Uniunea Europeană – care ne asigură prosperitatea. Niciodată nu am săpat la temelia acestei țări, așa cum fac astăzi așa-zișii patrioți.”

Ciolacu i-a acuzat pe inițiatorii moțiunii că nu sunt suveraniști cu adevărat.

„Voi nu puteți fi suveraniști când liderul vostru nu e suveranist nici măcar față de propria persoană. Atunci când nu știi dacă te cheamă George sau Giordano, nu ai cum să fii suveranist. Atunci când ești rezervă de candidat, nu ai cum să fii suveranist, nici măcar față de propria conștiință. Ești doar o slugă pentru alt șef. Ce suveraniști sunt cei care de luni de zile se bat între ei ca să facă o poză cu liderii administrației Trump? Ce suveraniști sunt cei care stau în primul rând la conferinte externe și aplaudă când țara lor este batjocorită și denigrată?

Voi sunteți suveraniști pe punctaje făcute de alții. Dacă mâine pică netul în România, se termină și cu suveranismul vostru. Fără acces la înjurături, ură și violență propagată în mediul online, lumea v-ar vedea fix așa cum sunteți. Fără conținut. Fără însușiri. Și fără soluții. Fără telefoane sunteți goi, stimați colegi”, a spus Ciolacu, completând că moțiunea nu va trece.

„Din fericire pentru România, planul vostru de distrugere va eșua azi lamentabil. Moțiunea nu va trece, iar țara noastră va continua să aibă un guvern funcțional.”.

Moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Ciolacu a picat

Moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Ciolacu, iniţiată de AUR, SOS România şi POT, a picat la vot, iar Executivul rămâne în funcţie.

Parlamentul a respins, vineri, în ședință comună, moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Ciolacu iniţiată de 155 de parlamentari AUR, SOS România şi POT. Pentru a fi adoptată, era nevoie de votul majorităţii parlamentarilor, respectiv 233 de voturi favorabile.

