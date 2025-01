Crin Antonescu a anunțat că își „suspendă” candidatura la prezidențiale și acuză PSD, PNL și UDMR că l-au lăsat singur

Crin Antonescu, candidatul comun al coaliției PSD-PNL-UDMR la alegerile prezidențiale de anul acesta, a făcut sâmbătă seară un anunț suprinzător, într-o emisiune la postul Digi24.

El consideră acordul prin care a fost desemnat reprezentantul coaliției în cursa pentru Palatul Cotroceni „suspendat”, la fel fiind și „calitatea” lui de candidat, motivând că „a fost lăsat singur”, potrivit hotnews.ro.

„În legătură cu calitatea mea de candidat, cunoscută și recunoscută public până acum, aceea de candidat comun al coaliției aflate la guvernare, încep prin a anunța că în mod unilateral, adică eu, candidatul, consider acordul privitor la această candidatură suspendat. (…)

Eu nu am ezitat, eu nu dau înapoi, eu sunt dispus, dar cred că trebuie să fim oameni de onoare şi oameni serioşi”, a declarat Crin Antonescu.

„Vreau sa clarificăm fiecare ce face”, a adăugat el.

„Dacă dânșii vor sa fiu din nou candidat, să mă caute”, a mai spus fostul lider PNL.

„Eu îl declar suspendat (n.r.- acordul cu coaliția de guvernare privind susținerea candidaturii sale la prezidențiale). Pentru că sunt două părți aici. Ce înseamnă suspendat? Înseamnă următorul lucru. Eu am primit o propunere de a fi candidatului unei coaliții politice, am acceptat această propunere, am asumat această candidatură, și este o asumare de la care eu nu dau înapoi”, a adăugat Crin Antonescu.

Ce a mai declarat fostul lider al liberalilor în emisiunea de la Digi24:

„Liderii coaliției nu au avut toate acreditările la ei atunci când au pus semnătura pe acest acord”

Eu nu îmi retrag această candidatură, eu nu dau înapoi, am asumat cu tot ce înseamnă ea, toate dificultățile și tot parcursul, și eu sunt în orice moment dispus să o duc până la capăt. Ceea ce am constatat este că cealaltă parte a acestui acord, adică cei patru lideri politici care au făcut această propunere și au luat acest angajament, nu au fost suficient de împuterniciți, ca să spun așa, sau nu au avut toate acreditările la ei atunci când au pus semnătura pe acest acord.

Când se hotărăsc dacă au un candidat și ce candidat au, dacă doresc ca tot pe mine să mă dorească, atunci știu unde mă găsesc.

Din acest motiv îl consider suspendat, până când domniile lor clarifică dacă acest acord revine în vigoare, sau dacă, eventual, au alte opțiuni.

Pe scurt, ce s-a întâmplat? Ei au făcut această propunere, eu am acceptat-o, le-am spus de atunci că dacă mai au consultări de făcut în partid, să le facă și poate după aceea să anunțăm.

Dânșii au spus «nu, avem responsabilitatea și calitatea ca lideri politici să angajăm acest lucru, și este urgent».

Am înțeles urgența, am acceptat urgența. De asta s-a legat și o discuție privitoare la o dată cât mai rapidă a alegerilor prezidențiale.

„Nu avem o dată a alegerilor și nu înțeleg de ce”

Acordul a fost făcut la data de 22 decembrie și am stabilit că alegerile să aibă loc cât mai repede.

Suntem în 4 ianuarie 2025, nu avem încă, deși s-au vehiculat niște date, dar ele nu s-au concretizat, deși între timp avem un nou guvern, au fost câteva ședințe de guvern, s-a vorbit despre fixarea datelor alegerilor, și totuși nu avem o dată, ceea ce, din punctul meu de vedere, este greu de explicat și, în orice caz, destul de greu de acceptat pentru opinia publică.

Nu avem o dată a alegerilor și nu înțeleg de ce.

Pentru că din punctul meu de vedere, dacă în 6 decembrie CCR a decis anularea alegerilor și, implicit, repetarea lor, de a doua zi sau de când a fost la Monitorul Oficial această decizie publicată, de a doua zi, Guvernul care era în exercițiu atunci, ar fi trebuit să dea după calculul de rigoare cu numărul de zile prescris de lege, cea mai apropiată dată a alegerilor prezidențiale.

„Aştept din partea lor, ca cetăţean, să se comporte responsabil”