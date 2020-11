Săptămână decisivă la Primăria Craiova. Când va fi instalat noul primar

Săptămână decisivă la Primăria Craiova. Municipiul Craiova ar putea avea din această săptămână conducerea rezultată în urma alegerilor locale din data de 27 septembrie.

Contestarea mandatului obținut de Lia Olguța Vasilescu a făcut ca învestirea acesteia să întârzie, iar Craiova să devină singurul mare oraș din țară care nu are încă în funcție primarul ales. Lucrurile vor intra în normal zilele viitoare. Prefectul de Dolj Nicușor Roșca va convoca, joi sau cel târziu vineri, ședința de învestire a noului primar și a restului de șase consilieri locali, supleanți pe liste.

Asta după ce la sfârșitul lunii trecute (30 octombrie) au depus jurământul de învestire 21 din cei 27 de consilieri locali care vor forma noul legislativ al municipiului. Este vorba de Dan Spânu, Sorin Dinescu, Dorel Berceanu, Lucian Dindirică, Daniela Barbu, Radu Marinescu şi Marin Nicoli – de la PSD, Adriana Ungureanu, Cosmin Corâţu, Marian Vasile, Dan Diaconu, Georgel Enescu, Flavius Sirop şi Teodor Sas – de la PNL, Lucian Săuleanu, Cezar Drăgoescu, Nicu Teodorescu, Manuel Borţoi şi Eduard Cîrceag – de la Alianţa USR-PLUS, Octavian Marinescu şi Constantin Mogoşanu – de la PER.

În ședința de la sfârșitul acestei săptămâni vor depune jurământul și cei șase consilieri supleanți ale căror mandate au fost validate de Judecătoria Craiova. Trei sunt de la PSD – fostul jurnalist Cristian Vasilcoiu, directorul executiv de la High-Tech Park Ionuț Pârvulescu și fosta directoare de la RAADPFL Aurelia Filip, doi sunt de la PNL – Răzvan Diaconu şi Daniel Stoian și unul de la PER – Ionela Dinu. Aceasta din urmă vine pe locul lăsat liber de Antonie Solomon, care a ales să „treacă strada“ la Consiliul Județean. Cu noul primar în funcție și cu tot Consiliul Local (CL) valid, următorul pas va fi constituirea comisiilor de specialitate. Acestea au rolul de a aviza proiectele de hotărâre inițiate de executiv, înainte ca ele să fie supuse la vot în CL.

După cum se ştie, în urma alegerilor din 27 septembrie PSD a obţinut 10 mandate de consilieri locali, PNL – 9, Alianţa USR-PLUS – 5, iar PER – 3. PNL a bătut apoi palma cu USR-PLUS şi astfel s-a creat o majoritate de dreapta în Consiliul Local, cu 14 mandate. La rândul său, PSD s-a unit cu PER, dar are cu un mandat mai puţin. Aşa că alianţa PNL-USR-PLUS a obţinut dreptul de a numi cei doi viceprimari ai Craiovei. PNL l-a desemnat pe Marian Vasile, iar Alianţa USR-PLUS pe Cezar Drăgoescu.

Votarea mandatelor celor doi viceprimari desemnați de majoritatea din noul consiliu local se poate face chiar în ședința din această săptămână sau cel mai târziu săptămâna viitoare, când poate fi convocată o nouă ședință.

Când devine complet noul Consiliu Județean Dolj

Și la Consiliul Județean (CJ) Dolj mai sunt de pus la punct unele lucruri, înainte de a-și intra în drepturi. Județul are, de miercurea trecută, un nou președinte, în persoana fostului vicepreședinte Cosmin Vasile, și o altă componență a consiliului județean. Forul legislativ al Doljului este format din 36 de consilieri, plus președintele, care are drept de vot, însă doar 29 au fost validați de către Tribunalul Dolj. 28 dintre aceștia și noul președinte au depus jurământul de învestire miercurea trecută.

Noul președinte al Consiliului Județean Dolj, Cosmin Vasile, și 28 dintre cei 36 de consilierii județeni nou aleși au depus jurământul miercurea trecută

Restul de șapte consilieri județeni, supleanți pe listele partidelor, plus Mihaela Jianu (PNL), care a absentat motivat de la ședința de săptămâna trecută, vor depune jurământul săptămâna viitoare. Mâine, Tribunalul Dolj se va pronunța în privința mandatelor celor șapte supleanți, urmând ca la începutul săptămânii viitoare să aibă loc ședința decisivă de învestire. În formulă completă, Consiliul Județean va stabili apoi componența comisiilor de specialitate și tot atunci vor fi votați și cei doi vicepreședinți.

Ce consilieri județeni au depus deja jurământul

În urma scrutinului din 27 septembrie, PSD a obținut 16 mandate de consilieri judeţeni, plus președintele, și va avea o majoritate la limită după ce a făcut alianță cu PER. Astfel, scorul în CJ Dolj a devenit 19-18. În continuare, în consiliu PNL are 13 mandate, ProRomânia – 3 mandate şi PMP – 2 mandate. Majoritatea numește vicepreședinții, iar aceștia sunt deja cunoscuți. PSD l-a desemnat pentru această funcție pe Mihail Neațu-Breciugă, iar PER îl va avea în fotoliul de vicepreședinte CJ Dolj cel mai probabil pe Antonie Solomon.

Iată care sunt cei 28 de consilierii județeni care au depus deja jurământul de învestire: Niculina Stănescu (Stoican), Oana Bică, Cosmin Durle, Mihail Neațu-Breciugă, Stelian Bărăgan, Marius Pantilimon, Ionuț Mihai Rădoi, Carmen Velișcu, Gheorghe Bică, Gheorghe Nedelescu, Adinel Ilinca, Ninel Cercel, Marian Viorel Marin, Teodor Alin Nicola – de la PSD, Alexandru Gîdăr, Veta Păsculescu, Marian Irinei, Cosmin Călin, Daniel Drîgnei, Alexandru Gătejescu, Mihai Soare, Dorel Luică, Ştefan-Cristian Trandafir, Dan Alexandru Triță – de la PNL, Marian Nisipeanu, Octavian-Paul Stanciu – de la ProRomânia, Antonie Solomon (PER) și Anișoara Stănculescu (PMP).