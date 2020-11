Doljul are un nou președinte și un alt consiliu județean. Rezultatele alegerilor locale din data de 27 septembrie au produs efecte abia ieri, la nivel de Dolj.

Județul are, de ieri, un nou președinte, în persoana fostului vicepreședinte al Consiliului Județean (CJ) Dolj, Cosmin Vasile, și o altă componență a consiliului. Forul legislativ al Doljului este format din 36 de consilieri județeni, plus președintele, care are drept de vot, însă deocamdată doar 29 de consilieri au fost validați de către Tribunalul Dolj.

Ieri, 28 dintre aceștia și noul președinte au depus jurământul de învestire, în prezența prefectului Nicușor Roșca și a secretarului general al județului, Anda Nicolae. Un consilier județean validat, Mihaela-Roxana Jianu (PNL), a lipsit motivat, fiind în concediu medical, iar un altul, Dan Alexandru Triță (PNL), a depus în premieră jurământul în sistem online. Restul de șapte consilieri județeni, supleanți pe listele partidelor, plus Mihaela Jianu, vor depune jurământul în ședința viitoare.

Doljul are un nou președinte. Cum sunt împărțite mandatele în noul Consiliu Județean Dolj

În noul Consiliu Județean Dolj, majoritatea este deținută de Alianța PSD+ALDE. Dar asta numai după ce s-a bătut palma cu Partidul Ecologist Român (PER), care l-a avut în cap de listă pe Antonie Solomon. Fostul primar al Craiovei ar putea ocupa acum funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Dolj, după ce s-a aliat cu PSD.

Social-democrații au obținut 16 mandate de consilieri judeţeni, plus președintele, dar pentru a avea o majoritatea la limită mai aveau nevoie de două mandate. Le-au găsit la PER și, astfel, scorul în CJ Dolj a devenit 19-18. În continuare, în Consiliul Județean PNL are 13 mandate, ProRomânia – 3 mandate şi PMP – 2 mandate.

Ce consilieri județeni au depus jurământul

Cei 28 de consilierii județeni care au depus, ieri, jurământul de învestire sunt Niculina Stănescu (Stoican), Oana Bică, Cosmin Durle, Mihail Neațu-Breciugă, Stelian Bărăgan, Marius Pantilimon, Ionuț Mihai Rădoi, Carmen Velișcu, Gheorghe Bică, Gheorghe Nedelescu, Adinel Ilinca, Ninel Cercel, Marian Viorel Marin, Teodor Alin Nicola – de la PSD, Alexandru Gîdăr, Veta Păsculescu, Marian Irinei, Cosmin Călin, Daniel Drîgnei, Alexandru Gătejescu, Mihai Soare, Dorel Luică, Ştefan-Cristian Trandafir, Dan Alexandru Triță – de la PNL, Marian Nisipeanu, Octavian-Paul Stanciu – de la ProRomânia, Antonie Solomon (PER) și Anișoara Stănculescu (PMP).

Noul președinte al Consiliului Județean Dolj, Cosmin Vasile (dreapta), și 28 dintre cei 36 de consilierii județeni nou aleși și-au intrat de ieri în atribuții

Instanța a dispus invalidarea mandatelor unor consilieri județeni aleși, după ce aceștia au renunțat la funcție. Este vorba de Cosmin Vasile, care a devenit președinte, Mihai Firică, Laurențiu Ivanovici, Florinel Stancu, Octavian Marinescu și Ion Prioteasa. Și mandatul lui Mihail Cristian Negulescu (PMP) a fost invalidat, după ce acestuia i-a fost retras sprijinul politic. Negulescu a atacat decizia Tribunalului Dolj, iar din acest motiv s-a întârziat și învestirea noului Consiliu Județean. Curtea de Apel Craiova i-a respins însă apelul ca nefondat, decizia fiind definitivă. În locul lui Mihail Cristian Negulescu, alături de Anişoara Stănculescu în CJ Dolj va intra, din partea PMP, Sorin Vîlcu.

Doljul are un nou președinte. Cosmin Vasile: „Sunt deschis la proiecte, la propuneri și idei bune care pot fi puse în practică“

După depunerea jurământului, noul președinte al CJ Dolj, Cosmin Vasile, a precizat că va pune accentul pe o bună colaborare între executivul instituției și plenul consiliului județean, indiferent de culoarea politică, în vederea implementării în următorii patru ani a investițiilor care „vor fi făcute în beneficiul comunității“.

„Vreau să le mulțumesc doljenilor care, pe 27 septembrie, mi-au acordat o încredere uriașă și să le promit că voi face tot ce este omenește posibil să nu-i dezamăgesc în acești ani. Felicitări doamnelor și domnilor consilieri județeni care au depus astăzi (ieri – n.r.) jurământul și am încredere că vom face o echipă foarte bună la nivelul consiliului județean. Îi cunosc pe foarte mulți dintre cei care au fost aleși – oameni cu experiență în administrație, pe ale căror cunoștințe contez, dar sunt și tineri în actualul consiliu, pe a căror energie și dinamism voi miza în următorii patru ani.

Sunt un om al dialogului, un om deschis la proiecte, la propuneri și idei bune care pot fi puse în practică în beneficiul locuitorilor județului nostru. Ne așteaptă patru ani de muncă, patru ani de provocări, patru ani în care ne dorim ca, în Consiliul Județean, cetățeanul și interesele sale să primeze“, a afirmat Cosmin Vasile.

Cosmin Vasile: „Să ajungem la «un click distanță» pentru obținerea unui document“

Noul președinte al CJ dolj a mai menționat că „avem în implementare 19 proiecte mari, pe care le vom duce la bun sfârșit, dar și o listă întreagă de proiecte aflate în diverse stadii de pregătire, pe care le vom dezbate și le vom implementa împreună“.

Noul președinte al Consiliului Județean Dolj, Cosmin Vasile, la depunerea jurământului de învestire

„Sunt demersuri care, odată realizate, vor schimba în bine județul nostru. Sănătatea va continua să constituie prioritatea noastră. Vom investi masiv în infrastructură, atât în cea rutieră, cât și în cea aeroportuară. În acest mandat, vom depune proiecte în toate domeniile importante, de la asistență socială, educație, cultură, până la siguranța cetățeanului, mediul înconjurător sau sectorul economic. Pentru că sunt un om deschis, vă asigur că în lista de investiții pe care o voi propune se vor regăsi inclusiv idei pe care le-am preluat din programele unor contracandidați de-ai mei“, a spus Cosmin Vasile.

Acesta a încheiat anunțând că „pe lângă celeritatea eliberării unor acte administrative“ își propune „să ajungem la «un click distanță» pentru obținerea unui document sau, de ce nu, pentru consultarea cetățenilor în marile noastre inițiative investiționale“.