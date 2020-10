Cine va face „cărţile“ la Consiliul Judeţean Dolj? Votul exprimat duminică în Craiova şi în judeţul Dolj a echilibrat puterile politice de la primărie şi consiliul judeţean.

PSD a câştigat Primăria Craiova şi a obţinut preşedinţia Consiliului Judeţean (CJ) Dolj, însă partidul nu deţine şi puterea legislativă. Mai simplu spus, PSD nu mai are majoritate nici în Consiliul Local (CL) Craiova şi nici în CJ Dolj. Gazeta de Sud a prezentat în ediţia de miercuri, 30 septembrie, care este situaţia din CL şi cât de fragilă este majoritatea constituită acum de forţele de dreapta, PNL-USR-PLUS.

Situaţia este similară şi la Consiliul Judeţean Dolj. Socotind după procentele raportate de Biroul Electoral Central, care sunt încă parţiale, Alianţa PSD+ALDE de la Dolj a obţinut 39.66% din voturi, urmată de PNL – 31,76%, Pro România – 6,91%, Alianţa USR-PLUS – 6,74% şi PMP – 5,68%.

În consecinţă, PSD va avea în viitorul legislativ 16 mandate de consilieri judeţeni, PNL – 13 mandate, ProRomânia – 3 mandate, Partidul Ecologist Român (PER) – 2 mandate şi PMP – 2 mandate. Pentru a avea majoritate, PSD are nevoie de 18 consilieri, pentru că la CJ şi preşedintele are drept de vot, iar acesta este membru PSD. O majoritate pe care social-democraţii nu o au încă. Şi nici nu sunt siguri că o vor avea.

Cum se vor crea alianţele în CJ Dolj?

Chiar ieri, premierul Ludovic Orban s-a referit la situaţia de la Dolj şi a dat liber la o alianţă între PNL şi PER. Ecologiştii au prins două locuri în Consiliul Judeţean şi s-ar putea alătura aici celor 13 liberali.

„Din ceea ce ştiu eu, există o înţelegere la nivel naţional între PSD şi celelalte două PSD-uri mai mici în care ei au zis că se unesc peste tot unde sunt împreună. Singura excepţie care mai este, PER, care a intrat în Dolj, dar depinde de orientarea filialei PER, că, de exemplu, filiala PER din Vâlcea a jucat cu PSD. PSD nu şi-a pus candidat la primărie şi PER nu şi-a pus candidat la preşedinţia Consiliului judeţean şi a sprijinit candidatul PSD. Acolo nici vorbă de vreo înţelegere cu PER în Vâlcea, dar la Dolj poate fi o excepţie“, a spus Orban.

PSD nu mai deţine majoritatea în Consiliul Judeţean Dolj

La Consiliul Local Craiova, PER nu este dorit în alianţa dintre PNL şi USR-PLUS de către userişti, din cauza mottoului partidului – „Fără penali în funcţii publice“ (aluzie la Antonie Solomon). La CJ Dolj lucrurile pot sta însă altfel. Primul pe lista PER la consiliul judeţean este chiar Antonie Solomon. Acesta a anunţat însă după alegeri că nu-l interesează niciun consiliu (a fost pe listă şi la CL Craiova), aşa că pe scaunele de consilieri judeţeni se vor aşeza următorii doi de pe listă, Octavian Sorin Marinescu şi Marius Robert Tilea. Asta dacă nu cumva Constantin Mogoşanu, care a prins un loc şi în Consiliul Local, alege să meargă la judeţ, el fiind înaintea lui Tilea pe lista de la CJ.

Cine va face „cărţile“ la Consiliul Judeţean Dolj? Intră PMP într-o alianță cu PNL și PER?

Cum mai pot obţine liberalii sprijin în Consiliul Judeţean? De la PMP, un alt partid de dreapta. PMP are tot două mandate ca şi PER, iar o alianţă între cele trei partide ar echilibra perfect balanţa în consiliu (17-17). De la PMP, primii doi de pe listă sunt Mihail Cristian Negulescu şi Anişoara Stănculescu, cea care a candidat fără succes la Primăria Craiova. Al treilea pe listă este Sorin Vîlcu, primă rezervă în cazul în care va renunţa unul dintre cei doi.

Se va alia PMP cu PNL? Depinde de interesul judeţului, după cum susţine preşedintele PMP Dolj, Ion Cupă. „Am văzut că PNL se iubeşte mai mult cu USR. De noi îşi aduc aminte uneori, dar suntem deschişi oricăror negocieri. O să vedem de luni încolo ce va fi. Prima opţiune ar fi dreapta, pentru că suntem un partid de dreapta. O să vedem însă cum va fi cel mai bine pentru judeţul Dolj“, a spus Cupă.

ProRomânia va decide majoritatea

În aceste condiţii, partidul care va decide majoritatea în CJ Dolj va fi ProRomânia. Partidul lui Victor Ponta, condus la Dolj de deputatul Florinel Stancu (fost PSD), a obţinut un scor important în judeţ, aproape 7%. Asta în comparaţie cu municipiul Craiova, unde candidatul ProRomânia la primărie a luat puţin peste 2%. Supărat pe situaţia de la Craiova, Florinel Stancu a decis să nu intre în Consiliul Judeţean, deşi era primul pe listă şi candidase și pentru funcţia de preşedinte.

Prin urmare, în CJ Dolj vor ajunge următorii trei de pe listă, Marian Nisipeanu, Octavian Stancu şi Constantin Cosmin Gâdea. Anca Simona Manea va fi prima rezervă de consilier judeţean. „Suntem a treia putere politică din Dolj conform rezultatului de la alegeri, însă, din păcate, Craiova ne-a tras foarte mult în jos. Voi rămâne deputat şi vom crea o echipă puternică la Dolj pentru alegerile de peste patru ani“, a precizat Florinel Stancu. În ceea ce privește o alianță în CJ Dolj, cu stânga sau dreapta, Stancu a precizat că partidul nu se va alia cu nimeni și că va fi neutru în consiliul județean.

Până una alta, Alianţa USR-PLUS de la Dolj a cerut, ieri, renumărarea voturilor obținute de PER la Consiliul Județean, considerând că în procesul de numărare s-a strecurat o greşeală involuntară, dar care a schimbat radical rezultatele finale. USR-PLUS nu a intrat în CJ pentru că nu a trecut pragul electoral de 7% necesar unei alianțe politice.

Cine va face „cărţile“ la Consiliul Judeţean? Care sunt pesediştii din CJ Dolj

Lista PSD+ALDE de la CJ Dolj este deschisă de fostul preşedinte din ultimii 16 ani, Ion Prioteasa. El este însă primul pe lista PSD pentru Senatul României şi foarte probabil va ajunge acolo după alegerile din noiembrie. Aşa că nu poate fi luat în calcul. Următorul pe listă este chiar preşedintele nou ales Cosmin Vasile, aşa că numărătoarea poate începe de la numărul 3, deţinut de celebra interpretă de muzică populară Niculina Stoican (Stănescu).

PSD nu mai deţine majoritatea în Consiliul Judeţean Dolj. O va putea reface până la urmă în noul legislativ 2020-2024?

Lista continuă cu Oana Bică, Cosmin Durle, Mihai Neațu Breciugă, Stelian Bărăgan, Marius Pantilimon, Mihai Rădoi, Carmen Velișcu, Gheorghe Bică, Gheorghe Nedelescu, Adinel Ilinca, Ninel Cercel, Marian Viorel Marin, Alin Nicola, Ovidiu Mateiță şi Lucian Scărlătescu, mulţi dintre ei foşti consilieri şi în mandatul trecut.

De remarcat aici şi câteva nume noi, dar importante din administraţia PSD, cum ar fi fostul viceprimar Stelian Bărăgan sau veteranul Gheorghe Nedelescu. Actualul director de la RAADPFL Craiova, Ninel Cercel, şi directorul Centrului Multifuncţional, Mihai Rădoi, sunt şi ei pe lista de consilieri județeni care vor face parte din legislativul 2020-2024.

Care sunt liberalii din Consiliul Judeţean

În ceea ce priveşte PNL-ul, primii 13 de pe lista de consilieri judeţeni sunt Alexandru Gîdăr, Mihaela Jianu, Dan Alexandru Triţă, Veta Păsculescu, Marian Irinei, Mihai Firică, Laurenţiu Ivanovici, Cosmin Călin, Daniel Drîgnei, Alexandru Gătejescu, Mihai Soare, Dorel Luică şi Ştefan-Cristian Trandafir. Dorin Mărgărit ar fi prima variantă de rezervă.

Şi aici apar câteva nume noi, cum ar fi Mihai Firică, în prezent secretar de stat la Ministerul Culturii, sau Mihaela Jianu, inspector şcolar general adjunct la ISJ Dolj.