USR-PLUS vrea alianţă doar cu PNL, Solomon îi ironizează, liberalii tac

USR-PLUS vrea alianţă doar cu PNL. Alianţa USR-PLUS de la Craiova a ieşit, ieri, la înaintare şi a anunţat că este dispusă să încheie o alianţă cu PNL şi să se creeze, astfel, o majoritate în Consiliul Local. PNL a obţinut la Craiova, în urma votului de duminică, nouă mandate de consilieri locali, în timp ce Alianţa USR-PLUS va avea cinci mandate.

Cu 14 consilieri din 27, alianţa PNL-USR-PLUS ar forma majoritatea în CL Craiova şi va avea puterea de decizie. De asemenea, alianţa va da şi cei doi viceprimari ai Craiovei, iar USR-PLUS a şi venit cu propunerea de viceprimar: Cezar Drăgoescu. „Este o singură variantă, aceea de a merge împreună cu PNL și am avut deja primele contacte, urmând să formăm o alianță împreună cu PNL. Alianța USR-PLUS își propune să dea unul dintre viceprimari, iar propunerea noastră este Cezar Drăgoescu”, a afirmat Gabriel Păunică, președintele PLUS Dolj.

O variantă îmbrăţişată, de altfel, şi de USR Dolj. „Să vedem partea plină a paharului, că avem cinci consilieri în CL și că vom reuși, împreună cu cei de la PNL, să avem majoritatea. Să nu uităm că timp de patru ani, PSD a avut majoritatea în CL, cu 19 consilieri”, a spus şi Lucian Săuleanu, candidatul alianţei la Primăria Craiova, care s-a clasat pe locul patru, cu circa 13% din voturi.

Cezar Drăgoescu, propunerea USR-PLUS pentru funcţia de viceprimar al Craiovei, a fost al doilea pe lista de consilieri locali prezentată de alianţă, după Lucian Săuleanu. „Începând de azi Craiova nu mai este roșie, nu mai este un fief PSD întrucât numărul mandatelor de consilieri obținute de USR-PLUS (5) coroborat cu numărul mandatelor de consilieri obținute de PNL (9) reprezintă o viitoare și foarte probabilă majoritate în Consiliul Local Craiova“, susţinea Cezar Drăgoescu după aflarea rezultatului votului de duminică.

„Noi cu siguranță nu vom dezamăgi în următorii patru ani, vom readuce normalitatea în cadrul primăriei și vom lucra în slujba și în interesul cetățenilor. După 30 de ani de la Revoluție, în sfârșit, în Craiova apare o nouă clasă politică, formată din oameni tineri, capabili, onești, oameni formați în mediul privat, care vin să-și aducă expertiza la stat, oameni care se pun în slujba acestui oraș.

De săptămâna viitoare, vom avea majoritate cu PNL și, practic, în Craiova va fi o guvernare de dreapta. Principalul nostru obiectiv e să ne ducem proiectele în CL spre implementare, spre a crește standardul acestui oraș”, a fost mesajul de ieri al lui Cezar Drăgoescu.

USR nu vrea să audă de o alianță și cu PER

Useriştii resping însă orice înțelegere şi orice alianţă cu Partidul Ecologist Român (PER). Asta pentru că partidul a fost reprezentat la alegeri de Antonie Solomon. Acesta a obţinut circa 21% din voturi, iar PER s-a ales cu trei mandate de consilieri locali.

„Nu ne propunem să facem o alianță cu PER. Din ce știu există o invitație din partea lor. Ne și surprinde, atât timp cât noi am susținut foarte clar: fără penali în funcții publice“, a spus Garbiel Păunică, preşedintele PLUS Dolj, cu aluzie la fostul primar al Craiovei, Antonie Solomon, condamnat pentru luare de mită.

Contactat de GdS, Antonie Solomon a precizat că nu vrea să comenteze prea mult anunţul făcut de Alianţa USR-PLUS pentru că nu îi cunoaşte pe cei de la USR Dolj şi PLUS Dolj, nu a auzit de ei şi nici de vreun mare proiect pentru Craiova iniţiat de aceştia.

„Nu ştiu cine sunt cei de la USR sau PLUS, nu îi cunosc, nu am auzit de ei şi nici de vreun proiect important pentru Craiova cu care să fi venit în această campanie. De asta nu vreau să comentez prea mult ce spun ei. Îl ştiu doar pe Drăgoescu, dar dintr-o cu totul altă conjunctură. Ei vorbesc de administraţie? Păi până vor învăţa cum este cu administraţia publică se satură Craiova de ei.

O tot dau înainte cu viceprimarii. Ştiţi ce face un viceprimar? Ce îl pune primarul. Dacă primarul îi pune pe viceprimari să ascută creioane în faţa primăriei, asta vor face! Viceprimarii participă la votul calificat, la şedinţele Consiliului Local, dar să ştiţi că unele proiecte, cele importante, au nevoie de două treimi din voturi. Şi atunci unde este majoritatea lor? Majoritatea pe care o face acum USR şi PNL este fragilă, ştiţi cum e, se mai îmbolnăveşte careva, mai absentează… Se duce majoritatea“, a afirmat Antonie Solomon.

Solomon, despre USR: „Eu sunt nou-născut. Sunt mai curat decât ei de o mie de ori“

Fostul primar al Craiovei a mai menţionat că cei trei consilieri locali din partea PER vor fi activi în Consiliul Local şi vor vota acele proiecte care sunt în interesul craiovenilor. „Nu mă interesează ce spune USR. Noi vom vota acele proiecte care sunt în interesul Craiovei şi al cetăţenilor“, a spus Solomon.

Legat de faptul că useriştii nu vor să facă o alianţă cu PER pentru că merg pe principiul „fără penali în funcții publice“, campanie pe care au iniţiat-o, de altfel, Antonie Solomon a avut un mesaj tranşant: „Eu sunt nou-născut. Sunt mai curat decât ei de o mie de ori“.

Cu toate că USR-PLUS a ieşit ieri în faţă şi a anunţat că îşi doreşte o alianţă cu PNL pentru o majoritate în Consiliul Local Craiova, conducerea de la Craiova a Partidului Naţional Liberal nu a avut nicio reacţie. Atât senatorul Mario Ovidiu Oprea, președintele PNL Craiova, cât şi Ştefan Stoica, preşedintele PNL Dolj, nu au putut fi contactaţi pentru a oferi un punct de vedere cu privire la mâna întinsă de USR-PLUS.

Este posibil ca liberalii să nu fi ajuns încă la un numitor comun în privinţa celui desemnat pentru funcţia de viceprimar al Craiovei, însă variantele nu ar fi prea multe. De pe lista de consilieri locali cu care PNL s-a prezentat la alegerile de duminică, listă care a primit girul a circa 29% dintre craioveni, un nume ar ieşi cel mai mult în evidenţă: Marian Vasile.

Consilier local din anul 2008, Vasile s-a dovedit în tot acest timp unul dintre cei mai vehemenţi liberali la adresa executivului PSD din Primăria Craiova, iar „meciurile“ sale cu Olguţa Vasilescu, din perioada în care aceasta era primar, sunt de notorietate.

Ce procente s-au înregistrat la alegerile locale

Potrivit rezultatelor parțiale raportate de Biroul Electoral Central ieri, la ora 17.00, procentele înregistrate de candidaţii la Primăria Craiova erau următoarele: Lia Olguţa Vasilescu (PSD) – 34,29%, Nicolae Giugea (PNL) – 24,56%, Antonie Solomon (PER) – 20,75%, Lucian Săuleanu (Alianţa USR-PLUS) – 12,81%, Eduard Ciceu (Pro România) – 2,28%.

În Dolj, alianţa PSD+ALDE a obţinut, potrivit datelor de ieri (ora 17.00), 39.66%, PNL – 31,76%, Pro România – 6,91%, Alianţa USR-PLUS – 6,74% şi PMP – 5,68%.