Marian Vasile: PSD a pierdut Consiliul Local Craiova!

PSD a pierdut Consiliul Local Craiova. Asta susţine liberalul Marian Vasile, care va prinde un nou mandat de consilier local în urma rezultatelor de duminică.

La Consiliul Local (CL) Craiova, PNL a obţinut un scor mai bun decât la primărie. Potrivit numărătorii paralele, PNL ar avea un procent de 28,8% la Consiliul Local. PSD a obţinut 31,26%, USR-PLUS – 14,89%, iar PER – 10,76%. Asta înseamnă că PNL are nouă mandate de consilieri locali, PSD – 10, PER – 3 şi USR-PLUS – 5.

Dacă se va forma o alianţă doar între PNL şi USR-PLUS, aceasta va deţine majoritatea în Consiliul Local. Dacă în alianţă ar intra şi PER, cu cele trei mandate obţinute, PSD chiar nu ar avea nicio putere de decizie în CL Craiova.

Lucru pe care se bazează şi Marian Vasile. „Vă mulţumim pentru votul acordat Partidului Național Liberal și candidaților noștri! PSD a pierdut Consiliul Local Craiova! În următorii 4 ani, ne vom strădui să transformăm Craiova într-un oraș prosper, cu o calitate a vieții ridicată! Craiova, un oraș în care se vine, nu din care se pleacă!“, a postat Marian Vasile pe pagina sa de Facebook.