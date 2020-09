PSD şi candidaţii săi, Olguţa Vasilescu şi Cosmin Vasile, au câştigat Primăria Craiova şi Consiliul Judeţean Dolj, dar ar putea avea probleme în a-şi pune în aplicare planurile administrative.

Explicaţia este simplă: atât în Consiliul Local (CL), cât şi la Consiliul Judeţean (CJ), majoritatea pare să o aibă PNL alături de celelalte partide, aflate teoretic de partea lui la Craiova, adică USR-PLUS şi PER. Majoritar prin alianţe la CL Craiova şi la CJ, PNL poate bloca toate proiectele PSD. Mai mult, îi poate „încolţi“ pe Olguţa Vasilescu şi pe Cosmin Vasile, cărora să le „planteze“ doi viceprimari şi doi vicepreşedinţi de dreapta.

La Craiova, cel care ar putea arbitra meciul dintre social-democraţi, pe de o parte, şi liberali şi userişti cu plus, pe de altă parte, ar putea fi Antonie Solomon. Fostul primar al Craiovei a obţinut un scor spectaculos, aproape 21%, peste candidatul USR-PLUS, Lucian Săuleanu, şi cu puţin sub candidatul PNL, Nicolae Giugea. Dacă tot vorbeam de partidele de dreapta, acestea au o mare problemă. Candidaţii lor la Primăria Craiova au obţinut scoruri sub cel al partidului care i-a susţinut, în timp ce Olguţa Vasilescu şi Antonie Solomon au fost locomotive pentru PSD, respectiv Partidul Ecologist Român.

PSD şi Olguţa Vasilescu, cu un ochi râd, cu altul plâng. Care va fi structura CL Craiova

De aici şi întrebarea: vor reuşi să se înţeleagă şi să lucreze împreună sau vor proceda ca la alegerile pentru primărie, unde au mers cu candidaţi proprii şi au pierdut glorios? Una peste alta, PSD a câştigat cele mai multe primării din Dolj, 78, dar a pierdut fiefuri importante, cum ar fi Poiana Mare, Călărași, Calopăr, Calafat şi Malu Mare.

Şedinţele Consilului Local Craiova vor fi mult mai animate decât până acum când PSD avea şi primarul şi majoritatea consilierilor locali. PSD va avea acum zece mandate de consilieri locali în noua legislatură, după ce Olguţa Vasilescu a obţinut mandatul de primar cu 34,37% din voturi, conform primelor rezultzate parţiale. PNL va avea cu un mandat mai puţin, Alianţa USR-PLUS va deţine cinci mandate, în timp ce Partidul Ecologist Român va avea dreptul la trei mandate de consilier local.

Asta după ce candidatul PER, Antonie Solomon, s-a clasat pe locul trei la alegerile locale, cu 20,85% din voturile craiovenilor. Nu toţi cei care au votat cu Antonie Solomon au votat şi Partidul Ecologist la Consiliul Local. Acesta este şi motivul pentru care PER are doar trei mandate de consilier, în ciuda procentului mare obţinut de Solomon.

Iniţial, la exit pollul de duminică seara distanţa dintre primii doi candidaţi, Olguţa Vasilescu şi Nicoale Giugea era de circa cinci procente. La numărătoare reală ea s-a dilatat, astfel că Olguţa Vasilescu avea ieri 34,3% dintre voturi. În schimb, candidatul PNL la Primăria Craiova, Nicolae Giugea, ar fi obţinut 24,53% din voturi. Mai puţin decât exit-pollul de duminică seară, când era creditat cu 29%.

Au crescut, în schimb, procentele lui Antonie Solomon. Candidatul din partea PER ar fi obţinut, de fapt, 20,8% din voturi, faţă de 17,6% cât era estimarea de duminică seară. La rândul său, candidatul Alianţei USR-PLUS, Lucian Săuleanu, apare acum cu 12,79%, faţă 13,4% cât era cotat la exit poll.

Situaţia este puţin diferită la Consiliul Local. Aici PNL ar fi obţinut un scor mai bun decât la primărie. Potrivit numărătorii paralele, PNL ar avea un procent de 28,8% la Consiliul Local (peste cel al propriului candidat). PSD a obţinut 31,26% (sub procentul Olguţei Vasilescu), USR-PLUS – 14,89%, iar PER – 10,76%. Asta înseamnă că PNL are nouă mandate de consilieri locali, PSD – 10, PER – 3 şi USR-PLUS – 5.

Cine se află pe lista PSD la Consiliul Local Craiova

Lista PSD este deschisă de Olguţa Vasilescu, însă ea va urca pe scaunul de primar. În spatele acesteia se află fostul primar Mihail Genoiu, care va candida şi pentru Senat la alegerile parlamentare din noiembrie.

În continuare, cei care vor prinde un loc în CL Craiova din cele 10 disponibile sunt Dan-Ştefan Spânu, Sorin-Nicolae Dinescu, Dorel Berceanu, Adrian Cosman, Lucian Dindirică, Gheorghiţa-Daniela Barbu, Radu Marinescu, Marin Nicoli şi fostul ziarist Cristian Vasilcoiu. Dacă Mihail Genoiu va ajunge în Senat, un loc de cosilier local îi va reveni şi lui Ionuţ Pîrvulescu, în prezent director general la High-Tech Industry Park.

Care vor fi consilierii locali din partea PNL, USR-PLUS și PER

Respectând ordinea de pe lista cu care PNL s-a prezentat la alegerile pentru Consiliul Local Craiova, primii nouă consilieri sunt Nicolae Giugea, Mario-Ovidiu Oprea, Adriana Ungureanu, Cosmin Corâtu, Marian Vasile, Dan Diaconu, Georgel Enescu, Flavius Sirop şi Teodor Sas. Dacă luăm în calcul că primii doi de pe listă, Giugea şi Oprea, ar putea ajunge din nou în Parlamentul României, pe scaunele de consilieri locali PNL s-ar mai putea aşeza Răzvan Diaconu şi Daniel Stoian.

Din partea Alianţei USR-PLUS, primii cinci pe lista de la Consiliul Local sunt Lucian Săuleanu, Cezar Drăgoescu, Cosmin Teodorescu, Manuel Borţoi şi Eduard Cîrceag. Prima rezervă ar fi Costin Zăbavă. De la Partidul Ecologist Român (PER), formaţiune trasă după el de Antonie Solomon, primii trei pe lista de consilieri locali sunt Antonie Solomon, Octavian Marinescu şi Constantin Mogoşanu. Dacă Solomon va renunţa la această calitate, următorul candidat de pe listă este Ionela Dinu.

Marian Vasile, PNL: PSD a pierdut Consiliul Local Craiova!

PSD a pierdut Consiliul Local Craiova. Asta susţine liberalul Marian Vasile, care va prinde un nou mandat de consilier local în urma rezultatelor de duminică. Dacă se va forma o alianţă doar între PNL şi USR-PLUS, aceasta va deţine majoritatea în Consiliul Local. Dacă în alianţă ar intra şi PER, cu cele trei mandate obţinute, PSD chiar nu ar avea nicio putere de decizie în CL Craiova.

Lucru pe care se bazează şi Marian Vasile. „Vă mulţumim pentru votul acordat Partidului Național Liberal și candidaților noștri! PSD a pierdut Consiliul Local Craiova! În următorii 4 ani, ne vom strădui să transformăm Craiova într-un oraș prosper, cu o calitate a vieții ridicată! Craiova, un oraș în care se vine, nu din care se pleacă!“, a postat Marian Vasile pe pagina sa de Facebook.

PSD şi Olguţa Vasilescu, cu un ochi râd, cu altul plâng. Vor reuşi PNL şi USR-PLUS să lucreze împreună?

Dar vor reuşi PNL şi USR-PLUS să lucreze împreună? Supărat pe rezultat, candidatul PNL, Nicolae Giugea, a dat vina pe USR-PLUS pentru pierderea alegerilor. „Cei care au refuzat cu îndărătnicie orice alianță de dreapta și au declarat că ei câștigă singuri, stradă cu stradă, acum culeg roadele atitudinii lor. Sper să nu persiste în aceeași idee și în Consiliul Local și să nu facă alianță cu PSD, așa cum au sugerat la un moment dat(…) Am fost la discuții și în fața mea reprezentanții PLUS au refuzat să decidem un candidat în urma unui sondaj. Să declare public că nu a fost așa, dacă au curaj“, a scris Giugea pe Facebook.

„Cei care s-au clasat astăzi de la locul doi în jos sper să judecăm la rece şi să înţelegem şi la Craiova că fără unitate nu avem şanse, iar partenerii nu se obţin cu pumnul în gură şi rezultatele vin când suntem orientaţi către rezultate. Trebuie să înţelegem că nu putem sări etape şi o alternativă politică fără blaturi poate fi formată doar în timp. Este nevoie de toţi cei care vor şi pot să se alăture în acest maraton“, a scris pe Facebook, preşedintele PLUS Dolj, Gabriel Păunică.

Prisnel, USR Dolj: Sunt încrezător într-o alianţă

Mai echilibrat în vorbe, preşedintele USR Dolj, Claudiu Prisnel, speră într-o alianţă cu PNL la Craiova, dar a aruncat şi el săgeţi către liberali. „Vom analiza rezultatele acestor alegeri şi vom trage o concluzie. Într-adevăr, candidatul la primărie a obţinut sub scorul partidului. Vom vedea dacă vom atinge pragul electoral pentru Consiliul Judeţean. Din păcate, nu am câştigat nicio primărie, dar putem obţine viceprimari în anumite localităţi.

La Craiova putem face o majoritate împreună cu PNL, dar va fi una destul de fragilă. Cu Olguţa Vasilescu primar mă aştept ca, pe anumite proiecte, PSD să tragă de partea lor un consilier cu care să treacă respectivul proiect. Iar acel consilier nu va fi sigur de la USR. Într-adevăr, dacă am fi reuşit să susţinem cu PNL un candidat unic la primărie, am fi câştigat. Să vedem dacă, în situaţia dată, vom obţine cele două funcţii de viceprimar. Eu sunt încrezător“, a spus Prisnel.

Solomon: Mă gândesc să mă retrag din Consiliul Local

Revelaţia alegerilor de la Craiova, Antonie Solomon, a declarat pentru GdS că va susţine o alianţă cu PNL în Consiliul Local, dar că se gândeşte dacă va rămâne consilier sau se va retrage.

Antonie Solomon, la vot

„Am obţinut acest rezultat pentru că lumea mă iubeşte. Nimeni nu m-a fugărit în campania electorală. Şi eu am făcut ceva pentru Craiova. Ce să fac dacă cei de la PNL nu m-au acceptat aşa cum îmi doream? De la Bucureşti a venit decizia, de la Orban. Puteam să obţin mai mult, dar m-au făcut. Cine? Cei de la PSD.

Mă mai gândesc dacă voi rămâne în Consiliul Local, pentru că nu vrea să văd cum vor da directori afară. Da, s-au pus în funcţii toţi lipitorii de afişe, dar nu îmi place să văd oameni daţi afară. Dacă mâine ar trebui să depun jurământul de consilier local, aş refuza şi aş lăsa pe trei dintre cei care m-au ajutat în campanie. Dacă ar fi să votez alături de un partid în Consiliul Local acela ar fi PNL. Aştia mai schimbă ceva. Ce nu-mi explic eu este cum a obţinut Giugea un procent mai mare decât mine….„, a spus fostul primar al Craiovei.

PSD şi Olguţa Vasilescu, cu un ochi râd, cu altul plâng. Situație în coadă de pește și la Consiliul Județean

Dacă la preşedinţia Consiliului Judeţean lucrurile par clare, Cosmin Vasile, candidatul PSD, obţinând 42,16% din voturi, în timp ce candidatul PNL Alexandru Gâdăr ar fi fost preferat de 32,58% dintre doljenii cu drept de vot, situaţia este în coadă de peşte la Consiliul Judeţean. Potrivit datelor parţiale, PSD a obţinut 39,65%, PNL – 31,75%, Pro România – 6,93%, USR-PLUS – 6,73%, PMP – 5.69%, iar PER – 5,46%.

PNL ar putea forma aici o majoritate cu PMP, PER şi chiar cu Pro România. Ținând cont de faptul că Victor Ponta, preşedintele partidului, şi cuplul Olguţa Vasilescu – Claudiu Manda se urăsc de-a dreptul. Ponta este însă, flexibil în politică. La fel şi PMP-iştii, proveniţi de la ALDE, partidul lui Tăriceanu.

Aproape 90.000 de craioveni au ieşit la vot

Potrivit datelor prezentate în timp real de Biroul Electoral Central, 89.437 de craioveni, dintr-un total de 250.618 persoane cu drept de vot, s-au prezentat la urne la alegerile locale de duminică. Dintre aceştia, 2.106 au votat pe liste suplimentare. Cei mai mulţi dintre craiovenii care au ieşit la vot au avut vârsta între 45 şi 64 de ani – 36.000. Alţi 19.000 de craioveni care şi-au exprimat opţiunea de vot au avut între 35 şi 44 de ani. Asta în timp ce 15.000 au avut vârsta peste 65 de ani. 12.000 de craioveni prezenţi la urme se încadrează în limita de vârstă 24 – 34 de ani şi doar 6.200 de votanţi au avut vârsta între 18 şi 24 de ani.

Per ansamblu, în judeţul Dolj au votat 285.672 de persoane (12.500 pe liste suplimentare), dintr-un total de 568.403 doljeni. Statisticile arată că au votat mai multe femei decât bărbaţi. De precizat că peste 110.000 de doljeni ieşiţi la vot au avut vârsta între 45 şi 64 de ani. 68.000 de votanţi au avut peste 65 de ani, iar 50.000 au avut vârsta între 35 şi 44 de ani. În fine, 36.000 de votanţi au avut vârsta între 25 şi 34 de ani. Asta în timp ce 22.000 au fost din rândul tinerilor (18 – 24 de ani).