Dreapta își dă cu stângu-n dreptul la Craiova. Cum va decurge lupta cu PSD?

Dreapta își dă cu stângu-n dreptul la Craiova. Deputatul PNL Nicolae Giugea, clasat pe locul doi în cursa pentru Primăria Craiova cu 24,59% din voturi, a postat pe pagina sa de socializare, zilele trecute, concluziile luptei pierdute în fața PSD. El a arătat cu degetul spre cei pe care îi consideră vinovați pentru acest eșec: PLUS Dolj.

Giugea a susținut că doar refuzul celor de la PLUS de a accepta un candidat comun pentru Primăria Craiova a făcut ca Olguța Vasilescu să câștige mandatul de primar, cu 34,29% din voturi.

„A trecut o săptămână de la alegerile locale, lucrurile s-au mai limpezit și putem trage câteva concluzii. PNL-ul a obținut în Craiova cel mai bun rezultat la alegerile locale din ultimele sale participări, dar a pierdut Primăria. În schimb, în Consiliul Local putem controla situația alături de USR-PLUS (…) Dreapta are prea puține resurse în Craiova pentru a-și permite luxul de a le împărți. Prin urmare, în Consiliul Local, unde voturile pot fi cumulate, printr-o alianță post-alegeri, PSD-ul nu mai are majoritatea. Așadar, singura soluție pentru înfrângerea PSD era alianța dintre PNL și USR-PLUS“, a scris Giugea.

„S-a vorbit mult despre negocierile privind această alianță, și acum devine tot mai clar că doar PNL și USR și-au dorit alianța. Cei de la PLUS Dolj, folosindu-și influența pe care o au la conducerea centrală a PLUS, au reușit să blocheze alianța. De ce? Este o întrebare la care ei ar trebui să ofere un răspuns. Sper să nu repete figura și în ceea ce privește alianța din Consiliul Local. Majoritatea pe care dreapta o are în Consiliul Local este foarte fragilă și o singură trădare poate schimba balanța“, a mai comentat Nicolae Giugea.

Cum ar acționa PNL în CL Craiova

Deputatul PNL a spus și ce va urma de acum înainte în Consiliul Local Craiova. „Echipa de consilieri PNL va lupta în Consilul Local pentru a impune proiectele pe care le-am propus în campanie și pentru a bloca proiectele fanteziste ale PSD. Desigur că noi, liberalii, nu ne vom opune construirii unui spital de pediatrie. Este proiectul pentru care eu mă lupt de când am intrat în Parlament și, pe care, de fiecare dată, PSD-ul l-a respins. Dacă acum vrea să îl facă, va avea votul liberalilor.

În schimb, Dracula Park, nu. Indiferent ce spune PSD-ul, Dracula Park nu se va face. Și nu se vor mai putea face toate tranzacțiile dubioase cu terenuri, sau PUZ-uri cu dedicație pentru prietenii PSD“, a fost mesajul lui Giugea.

Dreapta își dă cu stângu-n dreptul la Craiova. Prisnel și-a turnat cenușă în cap…

Și deputatul Adrian Prisnel, președintele USR Dolj, a ieșit în față după eșecul alianței cu PNL, care a dus, așa cum era și evident, la pierderea primăriei. Ca și Giugea, și Prisnel a vorbit despre majoritatea din consiliul local și a arătat cu degetul spre colegii de la PLUS Dolj.

Deputatul USR de Dolj Adrian Claudiu Prisnel

„Partea pozitivă la nivel local este că avem posibilitatea de a forma o majoritate cumva naturală cu PLUS și PNL (14), comparativ cu PSD și PER (13), iar de aici, cu înțelepciune putem mișca lucruri în Craiova, dar câștigul acesta nu se datorează deciziilor luate în alianță, ci a venit mai degrabă în pofida lor. Pentru a nu ne îmbăta cu propria propagandă, anumite lucruri trebuie spuse, clar, răspicat și asumat. Am greșit că nu am făcut la Craiova alianță USR-PLUS-PNL. Am fi fost acum în scenariul în care Olguța nu era primar, iar majoritatea USR-PLUS-PNL era mai solidă.

… și arată cu degetul tot spre PLUS Dolj

Personal, am vorbit foarte mult timp despre necesitatea alianței anti-PSD, era evidentă, mi-am dorit-o cu îndârjire și m-am bătut pentru a-mi convinge colegii din USR și partenerii de alianță să facem acest pas. În USR Dolj am reușit: 90% dintre colegii mei și-au dorit un candidat unic USR-PLUS-PNL la Craiova. Și, totuși, alianța anti-Olguța USR-PLUS-PNL nu a putut avea loc, pentru că deciziile în alianță se iau statutar prin consens, iar conducerea PLUS nu a vrut. Nu putem merge mai departe măturând sub preș, fără să învațăm din greșeli. Așa nu ne salvăm nici pe noi, darămite România“, a comentat Adrian Prisnel pe pagina sa de socializare.

Deputatul de Dolj a mai menționat că greșeala de a nu avea un candidat comun este doar a celor de la PLUS Dolj și că „trebuie să și-o asume“. „Persistența lor într-un scenariu care s-a dovedit contrafactual și nociv pentru comunitate ar trebui să fie un semnal atât pentru ei, cât și pentru ceilalți colegi din PLUS“, a încheiat Prisnel.

Gabriel Păunică, președintele PLUS Dolj: „Giugea repetă același lucru ca un maimuțoi de jucărie“

Reacția PLUS Dolj nu a întârziat să apară, iar președintele Gabriel Păunică a folosit cuvinte dure la adresa aliaților Nicolae Giugea și Adrian Prisnel.

„Giugea repetă același lucru ca un maimuțoi de jucărie. Ca un copil care aude ce spui și repetă. Ce spune el, cum că PLUS este de vină pentru faptul că la Craiova nu avem un primar de dreapta, este o minciună și o prostie. Este declarația unui om care arată că nu-și dorește să colaboreze cu nimeni. Vă dau în scris că o să plece iar în Parlament, iar eu consider că asta ar fi o bătaie de joc la adresa craiovenilor care l-au votat. Păi dacă ai fost primul pe listă, ai tras lista în sus, de ce nu rămâi să te bați în continuare?

Gabriel Păunică (stânga), la o întrunire PLUS

Nu a vrut PLUS, e ușor de spus așa. Dacă ei (PNL – n.r.) își doreau o alianță de dreapta, ar fi trebuit să asculte și ce vrea USR-PLUS. Au fost trei întâlniri de negociere și membrii PLUS au spus mereu că nu îl vor pe Giugea drept candidat la Primăria Craiova. Am considerat că soluția alianței USR-PLUS pentru primărie este mai bună, după cum am spus și că soluția PNL pentru Consiliul Județean este una viabilă. La a doua întâlnire am spus «mergeți cu Giugea», e treaba voastră, iar la a treia chiar personal i-am spus domnului Giugea că poate ieși pe ușă ca un erou dacă face o concesie, dacă acceptă ce vrem și noi, să fie înțelept, dar nu a vrut să facă nicio concesie, așa că…“, a afirmat, pentru GdS, Gabriel Păunică.

Dreapta își dă cu stângu-n dreptul la Craiova. Păunică: „Și Giugea și Prisnel sunt doi maimuțoi“

Președintele PLUS Dolj a continuat atacul la Nicolae Giugea, dar l-a inclus aici și pe partenerul de alianță, Adrian Prisnel. „Giugea este ca un maimuțoi de jucărie stricat, și vă rog să mă citați, vrea doar ce este bine pentru el, nu vrea nimic pentru Craiova. Și Giugea și Prisnel sunt doi maimuțoi, sunt deputați de Dolj, dar nu au făcut nimic pentru Craiova. Giugea nu își asumă nimic.

Vorbesc de vina PLUS Dolj? Păi când nu se înțeleg trei frați, dai vina pe cel mai mic? Sunt toți de vină, nu doar unul. Dacă cineva vrea ca Păunică să-și dea demisia, vă asigur că îmi dau demisia chiar acum, pe loc, dar odată cu mine să-și dea demisia și președinții PNL și USR, adică Ștefan Stoica și Adrian Prisnel. Am făcut concesii mari, avem un singur consilier local din cinci, doar pentru o alianță, iar acum vorbesc cei doi maimuțoi, Giugea și Prisnel“, a mai afirmat Păunică.

PLUS Dolj l-ar fi acceptat drept candidat unic doar pe Marian Vasile

Întrebat dacă PLUS Dolj ar fi acceptat o alianță cu PNL dacă în locul lui Nicolae Giugea liberalii s-ar fi prezentat cu alt candidat la Primăria Craiova, Păunică a răspuns ferm: da. A dat și un nume de liberal pe care PLUS Dolj „i-ar fi fost imposibil să îl refuze“: Marian Vasile.

Marian Vasile, consilier local PNL

„Ar fi fost imposibil să refuzăm o astfel de candidatură comună. Marian Vasile era singurul care s-a bătut cu adevărat cu PSD în Consiliul Local și se plia și pe electoratul tânăr. Am fi acceptat fără discuție candidatul PNL, dacă partidul venea cu un astfel de om. Și Ionuț Stroe ar fi fost o variantă acceptabilă, chiar dacă el nu a făcut mare lucru pentru Craiova, fiind mai mereu plecat. Era însă tânăr și altfel perceput de electorat, în comparație cu Nicolae Giugea“, a conchis Păunică.

Mihail Genoiu, noul administrator public al Craiovei

În vreme ce în alianța de dreapta din CL Craiova sunt discuții aprinse, noul primar Lia Olguța Vasilescu a pregătit deja prima mutare: Mihail Genoiu va deveni administratorul public al municipiului. Numirea sa se va face după ce Vasilescu va depune jurământul de credință și va fi instalată oficial în funcție. Genoiu este al doilea pe lista PSD Dolj pentru Senatul României, dar până la alegerile parlamentare, când poate obține sau nu un loc de senator, nu putea rămâne pe dinafară. Oricum, el urma să facă parte din noul consiliu local, dar de la primar la consilier „căderea“ ar fi fost prea mare. Așa că postul de administrator public i-ar fi la îndemână, mai ales că Olguța Vasilescu va avea parte de doi viceprimari din opoziție.

Nu ar fi exclus ca Mihail Genoiu să primească atribuții sporite, tocmai pentru a lăsa cât mai puține pe seama viceprimarilor. Ultimul administrator public al Craiovei a fost Cosmin Durle. Acesta a fost „transferat“ de la Consiliul Județean Dolj în decembrie 2019. Durle era administratorul județului, dar a fost numit la Craiova după ce Sorin Manda, administratorul de până atunci, a fost „retrogradat“ și trecut director la RAT.

Administratorul public este numit, mai nou, de către primar, iar mandatul său ține cât cel al edilului. Astfel stând lucrurile, singura necunoscută de la Primăria Craiova rămâne al doilea viceprimar. După cum se știe, PNL și USR-PLUS au obținut împreună 14 mandate de consilieri locali, au format majoritatea și vor da viceprimarii. USR-PLUS a anunțat deja viceprimarul din partea alianței: Cezar Drăgoescu. PNL încă nu s-a decis, dar anunțul oficial este așteptat dintr-o clipă în alta.

Ion Cupă, președinte PMP Dolj, despre majoritatea din CJ: „Cățeii dintâi turbează“

Trecând la Consiliul Județean Dolj, prin mutarea dată ca sigură de pesediști, cu Antonie Solomon și PER alături, PSD ar forma majoritatea în consiliu. E drept, tot una fragilă, de un vot. PSD (16) și PER (2) ar avea 18 consilieri județeni, plus președintele, în timp ce PNL (13), PMP (2) și ProRomânia (3) ar avea, în total, 18 consilieri. Se mai poate schimba ceva?

Deputatul PMP Ion Cupă

Ion Cupă, președintele PMP Dolj, crede că da, pentru că nu ar fi încă nimic definitivat. „Mai vedem noi cum va fi cu alianțele din Consiliul Județean Dolj. Nu este încă nimic oficial, este prematur să vorbim de opoziție și putere. Noi avem un protocol cu PNL Dolj de a forma o majoritate și asta încercăm să facem, atât eu cât și președintele Ștefan Stoica. Știți vorba aceea din popor, cățeii dintâi turbează“, a spus Ion Cupă, cu aluzie la alianța dintre PER și PSD.

„Dreapta poate să fie unită la CJ Dolj, am încredere în președintele PNL Dolj că vom face tot ce trebuie pentru a putea să conducem județul și să respectăm, astfel, dorința electoratului. Pentru că, până la urmă, dreapta a câștigat în Dolj, dacă este să adunăm voturile. Nu trebuie să găsim vinovați, important este ce va fi, iar eu sunt încrezător într-o majoritate de dreapta în Consiliul Județean“, a mai precizat președintele PMP Dolj.

Dreapta își dă cu stângu-n dreptul. Cum văd PNL și USR alianța PSD-PER de la Craiova

Pentru deputatul PNL Nicolae Giugea, alianța dintre PER și PSD pentru o majoritate în Consiliul Județean Dolj „nu este ceva surprinzător“. „Nu este o surpriză acest scenariu bine pus la punct și care încă se derulează. Din păcate, unii craioveni au crezut ce li se spune“, a spus Giugea.

Nici pentru deputatul Adrian Prisnel, președintele USR Dolj, alianța lui Antonie Solomon cu PSD în Consiliul Județean nu a fost o surpriză, ci mai degrabă „un lucru clar de la bun început“. „Nu este o surpriză, a avut alt discurs în campanie pentru că avea de cules voturi“, a afirmat Prisnel.

Legat de alianța PNL-USR-PLUS din Consiliul Local Craiova, el a spus că ea se află „la limita periculoasă“. „Primarul poate convinge oricând un consilier și să schimbe majoritatea. Cel în cauză poate fi dat afară din partid, dar vacantarea postului nu cred că ar ajunge pe ordinea de zi. Sper într-o colaborare fructuoasă și loială cu colegii de la PNL. Să fim atenți la oamenii noștri, ei la ai lor, pentru că trebuie să-și păstreze verticalitatea pentru a nu se schimba majoritatea din Consiliul Local“, a spus Adrian Prisnel.

Giugea a renunțat la mandatul de consilier local

Aseară, Nicolae Giugea a anunțat, pe pagina sa de socializare, că renunță la mandatul de consilier local și că va rămâne deputat.

„Astăzi mi-am depus cererea prin care am renunțat la mandatul de consilier local. Îmi continui proiectele pe care le-am început în calitate de deputat. Mă refer aici la reabilitarea C.N. „Carol I”, la Spitalul Regional și la închiderea inelului de centură al orașului. Pentru fiecare dintre aceste obiective am dus o luptă constantă și o voi continua. Îi asigur pe colegii mei din Consiliul Local de tot sprijinul de care au nevoie pentru a promova interesele orașului“, a anunțat Giugea.