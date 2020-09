Surprize la Primăria Generală a Capitalei? Ce cote au la „victorie“ principalii candidaţi la primărie

Surprize la Primăria Generală a Capitalei? Bookmakerii au stabilit că Nicuşor Dan, candidatul comun al alianţei PNL-USR-PLUS, are prima şansă la câştigarea Primăriei Generale a municipiului Bucureşti.

Nicuşor Dan are o cotă de 1.70 la victorie, în spatele său aflându-se actualul primar general al capitalei, Gabriela Firea (PSD). Aceasta are o cotă de 2.15 la obţinerea unui nou mandat de primar. Pe locul trei în opţiunile bookmakerilor se află fostul preşedinte al României, Traian Băsescu. Candidatul PMP are o cotă de 10.0 la câştigarea alegerilor în Bucureşti.

La mare distanţă, cu cote foarte mari şi, implicit, cu şanse extrem de mici în opinia caselor de pariuri, se află Călin Popescu Tăriceanu (cotă de 50.0), Ioan Sîrbu (100), Florin Călinescu (200), Ilan Laufer (200), Viorel Cataramă (500) şi Alexandru Coita (500).