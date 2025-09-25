BERBEC

Excelente momente pentru a vă ocupa de aspectele financiare. Există și nemulţumiri, temeri mai mult sau mai puţin fondate, însă depinde numai de dumneavoastră să rezolvaţi asta. La prima vedere, toţi aşteaptă să le oferiţi sfaturi, bani, bunuri sau favoruri.

TAUR

A vă raporta astăzi la ceilalţi şi la acţiunile lor este o atitudine înţeleaptă. Ceilalţi oglindesc personalitatea dumneavoastră cu bune şi cu altele mai puţin bune. Urmăriţi atent ce spun sau fac, mai ales partenerul de viaţă, colaboratorii din domeniul profesional şi învăţaţi de la ei.

GEMENI

Azi schimbaţi ordinea de realizare a treburilor cotidiene, atât acasă, cât şi la serviciu. Un prieten apropiat sau cineva care vă susţine în demersurile socio-profesionale vă poate ajuta în acest sens, fie oferindu-vă sfaturi valoroase, fie pur şi simplu, oferindu-vă o mână de ajutor.

RAC

Sunteţi dornic să oferiţi şi să primiţi iubire, afecţiune sau măcar aprecierile celor dragi. Chiar dacă toate acestea se vor lasă aştepta-te, cel puţin v-aţi putea manifesta iubirea faţă de ceilalţi, în diverse moduri. Spre exemplu, gândiţi-vă ce-i bucură cel mai mult pe fiecare dintre cei dragi.

LEU

Momentele petrecute acasă vă vor aduce alinare, idei bune şi sfaturi deosebite. Un farmec aparte învăluie ziua, chiar dacă sunteţi ocupat mult. Este posibil să luaţi legătura cu rudele aflate în ţări străine sau să alcătuiţi planuri, fie pentru a vi-zita o rudă, fie pentru a primi vizite din partea celor dragi.

FECIOARĂ

Mentalul este răscolit, aşa încât este dificil să menţineţi discuţii importante sau să luaţi decizii care vă implică pe termen lung. Vorbiţi puţin, iar dacă sunteţi nevoit să întocmiţi documente oficiale, să daţi răspunsuri clare la diverse chestiuni, sfătuiţi-vă cu cineva de încredere.

BALANŢĂ

Este o zi în care ar fi bine să verificaţi bugetul veniturilor şi cheltuielilor. Se pare că din sfera profesională obţineţi câştiguri fluctuante şi nesatisfăcătoare. De aceea, gândiţi-vă pe îndelete la noi variante de câştig, din munca desfăşurată la un serviciu.

SCORPION

Rezervaţi momente numai pentru dumneavoastră și faceţi o retrospectivă a evenimentelor în care sunteţi implicat. Posibil ca sănătatea şi locul de muncă să vă necăjească cel mai mult. Însă, acum aveţi şanse deosebite de a vedea clar lucrurile şi de a vă orienta spre noi orizonturi de abordare.

SĂGETĂTOR

Sunteţi misterios şi greu observabil în peisajul cotidian. Ar fi bine să vă detaşaţi de forfota zilei şi să vă ocupaţi de dumneavoastră. Alegeţi un program uşor de îngrijire corporală sau o plimbare prin locuri preferate, alături de cineva drag şi de încredere.

CAPRICORN

Prietenii vă pot dezamăgi din te miri ce. Tendinţa de a vă baza pe cei care vă promit ajutor necondiţionat, atât în plan personal, cât şi în plan profesional vă poate crea tensiuni în relaţiile cu membrii familiei. De aceea, fiţi prudent şi circumspect vizavi de sfaturile sau propunerile persoanelor din anturajul prietenilor.

VĂRSĂTOR

Se întrezăresc întâlniri şi dialoguri cu persoanele importante din mediul profesional în care activaţi. Veţi fi nevoit să participaţi activ la dez-bateri profesionale, poate chiar să prezentaţi singur ultimele realizări din segmentul profesional sau stadiul lucrărilor.

PEȘTI

Sunteţi preocupat de activităţi intelectuale şi de discuţii cu oameni bine pregătiţi în diverse domenii de viaţă. Ar fi bine să ascultaţi mai mult şi să vorbiţi strictul necesar, deoarece tensiunile mentale sunt accentuate. Feriţi-vă de planuri de anvergură în ceea ce priveşte propria instruire sau călătoriile.