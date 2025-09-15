BERBEC

Nu vă rupeţi de restul lumii, nu faceţi opinie se-parată, pentru că sunteţi parte dintr-un întreg. Trebuie să vă raportaţi permanent la cei din jur, pentru că nu sunteţi nici exclus, aşa cum vi se pare, dar nici mai special. Azi veţi înţelege altfel apartenenţa dumneavoastră la acest cadru mai larg de persoane.

TAUR

Este o zi extrem de oscilantă, pentru că treceţi de la plus la minus şi de la bucurie la tristeţe de la o oră la alta. Cu alte cuvinte, aveţi parte de ambele feţe ale monedei într-o singură zi, tocmai de aceea numai de dumneavoastră depinde cum ţineţi sub control aceste trăiri.

GEMENI

Călătoria pe care o faceţi acum – că e una la propriu sau la figurat – are efecte puternice asupra dumneavoastră, pentru că vă întoarceţi acasă cu alt tonus. Mai bun, mai încrezător, mai optimist, semn că pe parcursul acestui drum veţi descoperi aspecte care vă dau acum alt chef de acţiune.

RAC

Aţi prefera ca lumea să nu vă caute azi, să nu vă treacă nimeni pragul şi să vă lase în pace pentru că tot ce vă doriţi e puţină linişte şi detaşare de toate. Acceptaţi anonimatul cu dragă inimă, pentru că numai aşa veţi scăpa de musafiri nepoftiţi şi de telefoane la ore nepotrivite.

LEU

Sunteţi un pic mai diferit decât restul lumii, daţi dovadă de o originalitate de multe ori greu de înţeles, poate pentru că sunteţi un excentric, un avangardist, un rebel în multe privinţe, dar veţi vedea că, aşa ciudat cum sunteţi, multă lume depinde de deciziile dumneavoastră.

FECIOARĂ

Tot elanul dumnevoastră este ţinut în frâu de o serie de condiţii defavorabile acţiunii pe care doriţi să o porniţi. Deşi deţineţi toate resursele necesare pentru a evolua repede spre succesul visat, nu depinde numai de dumneavoastră să începeţi acum acest proiect, tocmai de aceea simţiţi că vă trage ceva mereu înapoi.

BALANŢĂ

Atmosfera este veselă în jur, pentru că există un motiv de sărbătorit, dar nu vă puteţi integra. Sunteţi cu gândul la cu totul alte probleme, deşi nu ar merita să le acordaţi atâta atenţie. Ceilalţi vă invită să vă alăturaţi veseliei colective, dar faceţi opinie separată, pentru că dumneavoastră consideraţi că nu e momentul să vă distraţi când aveţi atâtea pe cap.

SCORPION

Vă simţiţi blocat într-un punct periculos, care poate denatura în ceva şi mai rău, dar noroc că aveţi alături de dumneavoastră un grup de suport care nu vă lasă la greu. Nu vă zbateţi de unul singur în acest marasm, acceptaţi ajutor de la alţii, pentru că sfaturile cele mai bune au de unde veni.

SĂGETĂTOR

Nu vă aşteptaţi ca toată lumea să fie de acord cu dumneavoastră, deoarece ideile pe care le exprimaţi azi nu sunt uşor de acceptat, nici la îndemâna oricui. Poate sunteţi ceva mai original în exprimare, poate prea modern pentru cei care vă ascultă şi nu pot înţelege clar ce spuneţi, dar se pare că sunteţi un vizionar care spune azi lucruri care vor fi obişnuite peste un an.

CAPRICORN

Dacă vă simţiţi cu musca pe căciulă cu ceva, dacă ştiţi că nu aveţi cu ce vă lăuda în acest moment, mai bine aţi sta cuminte în umbră o perioadă. Nu trebuie să remarce şi alţii că nu aţi făcut totul ireproşabil, că v-aţi mai abătut de la reguli, că aţi mai încălcat unele legi, că aţi ocolit căile morale şi corecte.

VĂRSĂTOR

Sunteţi destul de solicitat la serviciu, dar şi acasă, cei dragi aşteaptă mult de la dumneavoastră. O întrunire cu şefii sau un dialog cu un reprezentat oficial vă poate pune pe gânduri vizavi de poziţia pe care o aveţi în cadrul locului de muncă.

PEȘTI

Faceţi o cunoştinţă nouă şi aveţi convingerea că din acest moment începe o frumoasă prietenie. Aveţi multe de povestit, multe puncte în comun şi conversaţia merge extrem de uşor, încât puteţi spune că aţi găsit în sfârşit un om cu care vă simţiţi pe aceeaşi lungime de undă.