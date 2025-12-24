Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc rămâne în arest preventiv

Fostul ministru PSD al Transporturilor Răzvan Cuc rămâne în arest preventiv după ce Curtea de Apel București a respins astăzi cererea sa de eliberare. Decizia este definitivă.

Cuc e vizat de un dosar DNA de corupție. Procurorii au cerut arestarea sa preventivă, aprobată de Tribunalul București.

Cuc este acuzat de procurorii DNA de complicitate la dare de mită către șeful Registrului Auto Român (RAR), pentru atribuirea unui contract de 23 de milioane de lei (peste 4,5 milioane de euro).

Directorul RAR, Mihai Alecu, a formulat denunțul la DNA, după ce i s-a promis mita

Cătălin Daniel Bușe, administratorul firmei care a primit contractul, este acuzat de dare de mită. Directorul RAR, Mihai Alecu, este cel care a formulat denunțul la DNA, după ce i s-a promis mita, potrivit referatului procurorilor, consultat de G4Media.

Răzvan Cuc și Cătălin Daniel Bușe au fost reținuți săptămâna trecută de procurorii DNA.

Cătălin Daniel Bușe, administrator al societății Euro Quip International SRL, i-ar fi promis lui Mihai Alecu, în luna mai 2025, un procent de 6% din valoarea totală a acordului-cadru de prestări servicii ce urma să fie reînnoit între RAR și societatea comercială, în măsura în care directorul general ar efectua demersurile necesare în vederea atribuirii acestui contract în mod preferențial, în urma desfășurării unei proceduri de achiziție publică.

