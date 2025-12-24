Șofer căutat de poliție după ce a provocat un accident cu doi răniți și a fugit

Un șofer din Iași, care a fugit după ce a provocat un grav accident de circulație marți-noapte, este căutat de polițiști. Două persoane din autoturismul izbit de el au ajuns la spital.

Accidentul rutier s-a produs în localitatea Ciurea, puțin după miezul nopții. O cameră de supraveghere din zonă a surprins momentul impactului.

În imagini se vede cum o mașină intră pe contrasens și izbește un autoturism care circula regulamentar.

În urma impactului, vehiculul izbit se răstoarnă în șanțul de pe marginea șoselei și ajunge pe cupolă.

Cei doi bărbați din autoturismul răsturnat au fost scoși de pompierii voluntari și transportați la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Spiridon” din Iași, pentru îngrijiri medicale.

Șoferul care ar fi provocat coliziunea a fugit și este acum căutat. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului.

