Prefectul și subprefectul de Olt, plasați sub control judiciar după ce au tras cu arma într-un poligon militar

Prefectul județului Olt, Cosmin Florescu (PSD), și subprefectul Ștefan Nicolae (PNL) au fost plasați de procurorii militari sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile, într-un dosar în care sunt acuzați de uz de armă fără drept și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Cei doi nu au voie să-și exercite funcția pe perioada celor 60 de zile.

Cei doi au fost audiați de procurori marți noapte, după care anchetatorii au decis să-i plaseze sub control judiciar.

Potrivit unor oficiali ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Militar București, unitatea de parchet care instrumentează acest caz, una dintre restricțiile impuse celor doi în cadrul măsurii controlului judiciar se referă la faptul că nu au voie să-și exercite funcția pe perioada celor 60 de zile.

În dosar mai este cercetat și un militar, tot sub control judiciar.

Comandantul unității ar fi falsificat mai multe documente, pentru a justifica acceptul dat celor doi oficiali de a trage cu arma

Conform presei locale, în luna mai, a avut loc într-un poligon din județul Olt (Redea), aflat lângă municipiul Caracal, un exercițiu de mobilizare a rezerviștilor (MOBEX), la care au fost prezenți și prefectul Cosmin Florescu și subprefectul Ștefan Nicolae.

La finalul exercițiului, cei doi i-ar fi cerut unui comandant militar să le dea voie să tragă în poligon, iar acesta din urmă a acceptat.

Militarul respectiv ar fi falsificat mai multe documente, pentru a justifica acceptul dat celor doi oficiali de a trage cu arma.

În perioada 26–30 mai, în județele Olt, Giurgiu și Teleorman, a avut loc exercițiul MOBEX OT-GR-TR-25, care a urmărit evaluarea rezervei de mobilizare.

În poligonul de la Redea au fost prezenți rezerviști din județele Olt și Teleorman, pentru o secvență de instruire practică.

