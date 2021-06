Cazul „Trompeta” de la Filarmonica Oltenia

Directorul Filarmonicii Oltenia din Craiova, Gabriel Zamfir, a ieşit ieri în conferinţă de presă pentru a comunica faptul că la nivelul instituţiei nu există o situaţie conflictuală, dar că în luna mai s-a constituit Comisia de disciplină pentru a analiza unele fapte sesizate de un angajat. Potrivit managerului, în urma cercetărilor disciplinare s-au aplicat cinci sancţiuni, una constând chiar în desfacerea contractului de muncă pentru un angajat, care este şi lider de sindicat în instituţie, Dorin Măciucă.

Cel care a rămas fără contract de muncă acuză direct pe facebook, conducerea Filarmonicii Oltenia că sancţiunea are legătură cu activiatea sindicală, cu protestele din stradă, cele mai recente fiind în aprilie. Managerul instituţiei dar şi un membru al comisiei de disciplină, avocatul Marius Tiugan susţin că în cercetarea disciplinară s-au disociat de activitatea sindicală şi au luat în calcul doar că a folosit trompete ale instituţiei în alte scopuri şi că a vorbit în numele filarmonicii, fără mandat. Cu una dintre trompete, Dorin Măciucă, apare chiar în prima zi a protestelor din luna aprilie.

Conferinţă pentru a răspunde unor solicitări

Managerul Filarmonicii Oltenia din Craiova, Gabriel Zamfir a precizat, ieri, că a organizat o conferinţă de presă informală pentru a răspunde unor întrebări primite în baza Legii 544/2001 de la o parte a presei locale, care i-ar fi cerut să prezinte situaţia Filarmonicii Oltenia şi să dea detalii despre câteva încălcări ale Regulamentului Intern. Managerul l-a luat alături, în conferinţă, pe avocatul Marius Tiugan, care oferă consultanţă juridică instituţiei, şi care a fost şi membru în comisia de disciplină dar şi pe contabilul- şef Olga Costescu, pentru a sublinia efectele faptului că din instituţie a fost scoasă o trompetă achiziţionată din fonduri europene.



„Este o conferinţă de presă informală întrucât în data de 24 mai, parte din media craioveană, mi-a făcut solicitări în baza Legii 544/2001 să prezentăm situaţia. Cineva a scris conflictuală, cineva a spus doar situaţia din filarmonică. Vreau să vă comunic că în Filarmonica Oltenia nu există o situaţie conflictuală, întrucât noi avem concerte de la începutul lunii mai. Toată lumea este la scenă, am avut invitaţi de marcă, dirijori şi solişti de marcă”, a spus Gabriel Zamfir, directorul Filarmonicii Oltenia, scopul conferinţei de ieri.

O trompetă, la miting

Gabriel Zamfir, directorul Filarmonicii Oltenia a precizat că prima faptă pentru care s-a constituit comisia de disciplină a fost folosirea unei trompete, achiziţionată pe fonduri europene, chiar în prima zi a protestelor organizate în aprilie de sindicatul Filarmonicii Oltenia, la care a participat liderul de sindicat şi o parte dintre angajaţi. Directorul a arătat, în conferinţă, o fotografie cu liderul de sindicat, Dorin Măciucă, care avea la protest trompeta.



„Pe data de 26, sindicatul nereprezentativ al Filarmonicii Oltenia, şi specific încă o dată nereprezentativ, a făcut o acţiune în stradă. În prima zi a fost scoasă o trompetă Schagerl Berlin în Do, achiziţionată prin fonduri europene în anul 2019. După cum ştiţi, în 2019, Filarmonica Oltenia a accesat fonduri europene împreună cu Sinfonietta din Vidin, unde am reuşit să achiziţionăm patru instrumente: două trompete , un contrafagot şi un clarinet bas.

În sesizarea pe care colegul din Filarmonică a făcut-o către mine ca manager, mi-a adus la cunoştinţă că la acţiunea Sindicatului Liber al Orchestrei Filarmonicii Oltenia s-a cântat, s-a folosit un instrument, diferit de scopul pentru care a fost achiziţionat. Bineînţeles, că eu nu aveam nici o calitate să stabilesc dacă este vreo încălcare în ceea ce priveşte contractul pe fonduri europene, nici dacă este în trompetă în Do, dacă este trompeta lui, dacă este trompeta noastră. N-am avut astfel de detalii şi s-a constituit comisia de disciplină în baza legii”, a spus directorul Gabriel Zamfir.

Liderul de sindicat şi în alte poze cu trompete

Gabriel Zamfir a mai precizat că o altă faptă cercetată de comisia de disciplină a Filarmonicii Oltenia a fost folosirea a două trompete şi a două clarinete de angajaţi ai instituţiei, constituiţi într-o trupă pentru evenimente private. Şi din trupă făcea parte şi liderul de sindicat, Dorin Măciucă.



„A doua faptă pentru care comisia de disciplină a făcut cercetări este că un număr de cinci angajaţi ai instituţiei de la orchestră sunt formaţi într-o trupă privată şi am primit în perioada respectivă mai multe invitaţii de apreciere a paginii trupei respective, unde apăreau fotografii cu ei îmbrăcaţi într-o costumaţie diferită de fracul cunoscut la concertele filarmonicii, dar şi cu două trompete, doi tromboni şi atunci mi s-a sesizat că este o posibilă folosire a instrumentelor filarmonicii. La fel, nu aveam de unde să ştiu ce instrumente sunt”, a mai spus directorul Gabriel Zamfir.

Videoclipul care a dus la treia faptă

Cea de a treia faptă, sesizată la comisia de disciplină, l-a avut în centrul cercetării tot pe Dorin Măciucă. De data aceasta tema a fost că la acţiunea sindicală a „făcut precizări asupra activităţii artistice a filarmonicii, minţind şi dezinformând opinia publică”.

„A treia faptă care mi-a fost sesizată, şi chiar personajul în cauză încarcă pe grupul de whatsapp al filarmonicii, un clip, o înregistrare din acţiunea dânşilor sindicală în care făcea referiri şi precizări asupra activităţii artistice a filarmonicii, dezinformând şi minţind cum că în luna decembrie a anului 2020, eu i-am ţinut acasă şi că au fost ţinuţi departe de scenă şi că am avut invitaţi în cadrul Festivalului Internaţional Craiova Muzicală, ediţia 47. Deşi, domnul, care a fost manager, ştia că prin accepţiunea lui un festival presupune invitaţi din afară, deci nu cu angajaţi ai instituţiei, dar fiind contextul pandemic în care ne aflăm, situaţia financiară nu este deloc bună, am reuşit să creionăm un festival în cinci zile, în care în prima, a treia şi a cincea seară de festival au fost exclusiv angajaţii Filarmonicii Oltenia.(…)

Pe canalul de youtube al filarmonicii dacă intrăm, putem observa că angajaţii filarmonicii nu au fost ţinuţi departe de scenă, aşa cum fals a dezinformat domnul în cauză opinia publică. Totodată, o să vă spună domnul avocat, despre încălcarea extrem de gravă a regulamentului intern pe care şi dânsul în decembrie 2017, a votat-o alături de noi în Consiliul de Administraţie, se stipulează că nimeni în afară de manager şi persoana desemnată de manager nu oferă declaraţii la adresa instituţiei şi a activităţii artistice”, a mai precizat directorul Filarmonicii Oltenia.

Cum s-a ajuns la desfacerea contractului de muncă

După ce a prezentat faptele pentru care s-a constituit comisia de disciplină, directorul Gabriel Zamfir a anunţat şi sancţiunile, subliniind că una dintre sancţiuni constă în desfacerea contractului de muncă. Această sancţiune a fost aplicată lui Dorin Măciucă, cel care era şi lider de sindicat şi care ar mai fi fost sancţionat şi anul trecut cu avertisment pentru o altă faptă.

„În urma raportului final pe care comisia de disciplină mi l-a înaintat pe data de 9 iunie au fost patru sancţiuni, două avertismente scrise, două sancţionări cu 10% la salariu pe următoarele trei luni şi o desfacere a contractului de muncă. La desfacerea contractului de muncă trebuie să specific că şi membrii comisiei de disciplină au avut un alt raport şi o altă sancţiune pe care domnul în cauză a primit-o în octombrie 2020, după ce în cadrul unei repetiţii cu corul şi orchestra în întreaga sală mi-a adus jigniri, injurii cum că sunt pus de securitate manager aici, că sunt ipocrit, că nu ştiu muzică pentru că eu nu cânt într-o orchestră simfonică. Deci, noi cei care avem studii teoretice, în accepţiunea lui nu suntem muzicieni, iar raportul comisiei a concluzionat cu un avertisment scris la vremea respectivă.

Cele trei fapte prezentate anterior plus avertismentul scris au dus la desfacerea contractului de muncă. Tot ceea ce a însemnat comisia de disciplină a făcut cercetări asupra activităţii dânsului ca şi angajat, solist-instrumentist al Filarmonicii, în nici un caz ca lider de sindicat. Există o prevedere în Codul Muncii care prevede că sancţiunea cea mai gravă se ia odată cu existenţa altor sancţiuni”, a mai spus Gabriel Zamfir, directorul Filarmonicii Oltenia.

Declaraţiile managerului susţinute şi de un membru al comisiei de disciplină şi de contabila şefă

Şi avocatul Marius Tiugan care a fost şi membru al comisiei de disciplină a subliniat şi el că faptele cercetate în cazul Măciucă nu au legătură cu activitatea sindicală.



„Dânsul pleacă de la ideea că s-au făcut anumite abuzuri, în sensul că decizia care are caracterul cel mai grav, aceea de desfacere a contractului de muncă este în legătură cu activitatea sindicală şi cu calitatea pe care dumnealui o are în sindicat. Nicidecum. Există un articol 10 în Legea Dialogului Social pe care noi l-am analizat şi pe care l-am avut în vedere. Atunci când s-au analizat faptele ne-am disociat total de activitatea dumnealui şi nu am avut în vedere activitatea pe care dumnealui o întreprinde în cadrul sindicatului sau acţiunea pe care dumnealui a avut-o în vedere”, a spus avocatul Marius Tiugan.

Apoi, Tiugan a prezentat şi el din nou faptele pentru care s-au aplicat sancţiuni lui Dorin Măciucă. De altfel, contabila- şefă a Filarmonicii, Olga Costescu a declarat că folosirea trompetei, în alte scopuri, aşa cum a făcut Dorin Măciucă ar putea pune în pericol proiectul european şi că instituţia ar putea ajunge pe o listă neagră, şi ar putea fi afectată în accesarea unor viitoare fonduri europene.

Măciucă strigă pe facebook că este un abuz desfacerea contractului de muncă

Dorin Măciucă a scris şi el pe facebook, că un manager vremelnic a considerat să-i desfacă contractul de muncă după o activitate de 28 de ani, pe motive ce ţin clar de activitatea sindicală.



„După 28 de ani de când am avut onoarea să urc pentru prima dată pe scena Filarmonicii Oltenia , după 21 de ani de când sunt angajat al acestei minunate instituție de cultură , in ziua in care ar trebui să fiu pe scenă alături de colegii mei la concertul din această seară unde , întâmplător sau nu , se cântă Simfonia a -V-a de L.w.Beethoven -SIMFONIA DESTINULUI , un manager vremelnic , incompetent și abuziv, a considerat că e oportun să îmi desfacă contractul de muncă pe motive ce țin clar de activitatea mea de lider de sindicat , in urma protestelor organizate de sindicatul reprezentativ din Filarmonica pe care , cu onoare , îl reprezint de 12 ani.



Bineînțeles că vom lăsa justiția să se pronunțe asupra acestui ABUZ GROSOLAN , făcut din teamă și din frustrare , însă pină se va da o decizie definitivă în acest caz, noi , Sindicatul Liber al Artiștilor Instrumentiști din Filarmonica Oltenia , vom continua să îi cerem DEMISIA managerului , pentru că nu ne temem de aceste acțiuni represive menite să aducă teama in rândul membrilor de sindicat.



Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor mei din Filarmonica Oltenia pentru susținere , publicului meloman de care o să îmi fie dor , având CONVINGEREA că ne vom revedea cât de curând pe scena filarmonicii , cu Ajutorul lui Dumnezeu și cu încrederea că acest abuz va fi îndreptat de către instanța de judecată”, a scris Dorin Măciucă.