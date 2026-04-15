Un muncitor care lucra la canalizare a murit după ce s-a surpat pe el un mal de pământ

Un muncitor a murit miercuri dimineață după ce a fost surprins de un mal de pământ surpat peste el în timp ce efectua lucrări la rețeaua de canalizare, în localitatea gălățeană Ghidigeni.

Victima, un bărbat de aproximativ 30 de ani, a fost scoasă de sub malul de pământ în stare de inconştienţă, iar în ciuda eforturilor de resuscitare, medicii au constatat decesul.

„Astăzi, echipajele de intervenţie din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi au fost solicitate să intervină în localitatea Ghidigeni, unde un bărbat a fost surprins de un mal de pământ în timp ce efectua lucrări la extinderea reţelei de canalizare. Din primele informaţii, victima este inconştientă. Echipajele operative acţionează pentru extragerea victimei şi acordarea primului ajutor calificat. Misiunea este în dinamică”, a transmis ISU Galaţi.

La intervenție au participat mai multe echipaje, inclusiv un elicopter SMURD, un echipaj de prim ajutor, precum și echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean și SMURD.

Cazul urmează să fie analizat de autorități pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

