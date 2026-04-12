Bărbat în comă după ce a căzut pe el clopotul bisericii, în noaptea de Înviere

Un bărbat din Bacău este în comă la spital, după ce a fost lovit de un clopot, chiar în noaptea de Înviere. Accidentul s-a întâmplat la miezul nopții, când bărbatul a mers să treacă clopotul la biserică.

Incidentul s-a petrecut chiar la începutul slujbei de Înviere, la miezul nopții. Clopotarul, un bărbat de 49 de ani, s-a dus să tragă clopotul.

A tras clopotul de două ori, iar a treia oară clopotul s-a desprin și a căzut pe el. Câțiva dintre oamenii care erau la slujbă și-au dat seama că ceva este în neregulă și au mers să verifice. L-au găsit pe bărbat inconștient.

Au sunat la 112 și un echipaj medical l-a preluat și l-a dus la spital. Bărbatul a suferit traumatisme severe la nivelul capului, iar medicii i-au indus comă pentru a-i stabiliza funcțiile vitale. Potrivit cadrelor medicale, starea bărbatului este critică.

Polițiștii fac o anchetă pentru a stabili cum s-a produs accidentul, la fel și Inspectoratul Teritorial de Muncă din Bacău.

