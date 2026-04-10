Măsuri speciale de ordine în Mehedinți de Paște: jandarmii vor fi în teren la slujbele de Înviere

Inspectoratul de Jandarmi Județean Mehedinți va suplimenta efectivele din structurile de ordine publică cu ocazia Sărbătorilor Pascale.

Măsura are ca scop asigurarea unui climat de siguranță la manifestările religioase, prevenirea faptelor antisociale și intervenția rapidă în sprijinul cetățenilor.

Dispozitive de ordine la slujbele de Înviere

În noaptea de Înviere, jandarmii vor fi prezenți pentru menținerea ordinii publice la:

Catedrala Episcopală Drobeta Turnu Severin,

Mănăstirea Gura Motrului.

Aceștia vor acorda sprijin și îndrumare persoanelor care participă la slujbele religioase.

Jandarmii vor acționa și în cadrul dispozitivelor mixte de menținere a ordinii publice, în apropierea lăcașurilor de cult din întreg județul Mehedinți, unde este așteptat un număr mare de credincioși.

Recomandări pentru cetățeni

Pentru evitarea incidentelor, autoritățile recomandă:

respectarea indicațiilor organizatorilor și forțelor de ordine

evitarea conflictelor și menținerea unui comportament civilizat

supravegherea atentă a copiilor și a persoanelor vulnerabile

De asemenea, cetățenii sunt încurajați să solicite sprijinul jandarmilor ori de câte ori este necesar.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Mehedinți transmite tuturor celor care sărbătoresc Învierea Domnului urări de Sărbători liniștite și luminate.

