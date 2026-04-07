Percheziții într-un dosar de corupție în Mehedinți: suspiciuni de achiziții publice ilegale

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Mehedinți, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Strehaia, au efectuat, azi două percheziții domiciliare.

Acestea au avut loc la sediul unei unități administrativ-teritoriale din județul Mehedinți și la locuința unui bărbat de 47 de ani, din comuna Tâmna.

Suspiciuni privind achiziții publice

Ancheta vizează infracțiuni de abuz în serviciu în legătură cu fapte de corupție.

În cursul anului 2025, instituția publică vizată ar fi efectuat mai multe achiziții publice fără respectarea prevederilor legale. Există indicii privind nereguli în proceduri.

Probe ridicate de anchetatori

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat mai multe mijloace materiale de probă necesare pentru documentarea cauzei.

Acțiunea a fost sprijinită de luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți.

Ancheta este în desfășurare, urmând ca, în funcție de probele administrate, să fie dispuse măsurile legale care se impun.

