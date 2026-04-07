Șofer depistat drogat la volan în Vâlcea: testele au confirmat consumul de substanțe psihoactive

Polițiștii din Stațiunea Voineasa au depistat, în noaptea de 3 aprilie, în jurul orei 23:50, un autoturism care circula pe raza comunei Malaia.

La volan se afla un bărbat de 31 de ani, din Râmnicu Vâlcea, oprit pentru verificări în cadrul unei acțiuni de creștere a siguranței rutiere.

În urma testării cu aparatul din dotare, rezultatul a indicat o posibilă prezență a substanțelor psihoactive în organism.

Șoferul a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice, necesare confirmării rezultatului

Confirmare oficială și continuarea cercetărilor

Pe 7 aprilie 2026, rezultatele transmise de Institutul de Medicină Legală Craiova au confirmat prezența substanțelor psihoactive în organismul conducătorului auto.

În acest caz, polițiștii continuă cercetările, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale.

Avertisment pentru șoferi

Consumul de alcool sau de substanțe interzise înainte de a conduce reprezintă un pericol major pentru siguranța rutieră și atrage răspunderea penală.

Polițiștii recomandă tuturor conducătorilor auto să adopte un comportament responsabil și să nu se urce la volan sub influența alcoolului sau a drogurilor.

