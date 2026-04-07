Femeie din Târgu Jiu, lovită de propriul fiu: agresorul a fost reținut

Polițiștii din Târgu Jiu au intervenit azi noapte, în jurul orei 23:55, după ce o femeie a sunat la 112 și a anunțat că vecina sa ar fi fost agresată de propriul fiu.

La fața locului, oamenii legii au constatat că o femeie de 61 de ani, din Târgu Jiu, ar fi fost lovită în zona capului cu un obiect contondent din lemn, în urma unui conflict spontan cu fiul său, în vârstă de 38 de ani.

Victima, transportată la spital

Femeia rănită a fost preluată de ambulanță și transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

În urma examinării medico-legale, s-a stabilit că leziunile suferite necesită între 7 și 8 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.

Ordin de protecție și reținerea agresorului

Polițiștii au întocmit formularul de evaluare a riscului și au emis un ordin de protecție provizoriu pentru victimă.

Totodată, a fost deschis un dosar penal pentru violență în familie, iar în urma probelor administrate, bărbatul de 38 de ani a fost reținut pentru 24 de ore.

Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Gorj.

