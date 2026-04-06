Șoferiță prinsă cu 105 km/h în Filiași: peste 100 de amenzi în urma unei acțiuni „Blitz”

O femeie de 34 de ani, din Târgu Jiu, a fost surprinsă de radar în timp ce conducea cu 105 km/h pe DN6, în Filiași.

Aceasta a fost sancționată conform OUG 195/2002, iar permisul de conducere i-a fost suspendat pentru 90 de zile.

Cazul face parte dintr-o acțiune de amploare desfășurată de polițiștii din cadrul Serviciul Rutier Dolj, împreună cu Poliția Orașului Filiași și Secția 15 Poliție Rurală Filiași.

Controalele au avut loc în intervalul 15:00–19:00, pentru prevenirea accidentelor și creșterea siguranței rutiere

🔸 Peste 100 de sancțiuni în câteva ore

În urma verificărilor, polițiștii au aplicat 109 sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 32.000 de lei.

Șoferi periculoși, scoși din trafic

Patru conducători auto au fost considerați un pericol și au fost scoși din trafic, rămânând fără permis.

De asemenea, un autovehicul care nu prezenta siguranță a fost oprit din circulație, iar certificatul de înmatriculare a fost retras până la remedierea problemelor.

Polițiștii anunță că astfel de controale vor continua pentru reducerea accidentelor și creșterea siguranței pe drumurile publice.

