O șoferiță a intrat cu mașina într-o autospecială de poliție venită la un accident

O șoferiță de 18 ani a lovit în plin, vineri, o autospecială de poliție oprită în mijlocul unui bulevard, în centrul Galațiului. Deși nu circula cu viteză, tânăra nu ar fi observat la timp autospeciala care venise la un accident și avea semnalele luminoase în funcțiune.

În acele momente, echipajul de poliție cerceta la fața locului un alt accident.

Un tânăr, de 23 de ani, din comuna Costache Negri, judeţul Galaţi, în timp ce conducea un autoturism pe strada Brăilei, ar fi surprins şi accidentat un bărbat, de 46 de ani, din municipiul Galaţi, care se afla angajat în traversarea străzii prin loc nepermis. Bărbatul a fost rănit și transportat la spital.

Pe de altă parte, nimeni nu a avut de suferit în urma impactului cu autospeciala de poliție.

Șoferița începătoare a fost sancționată contravențional, pentru neasigurarea la schimbarea direcției de mers.

Citește și: Polițist reținut pentru că ce ar fi întreținut relații sexuale cu o adolescentă