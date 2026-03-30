Un mort şi trei răniţi într-un accident între un ATV şi un autoturism

O persoană a decedat și alte trei au fost grav rănite în urma unui accident între un autovehicul și un ATV, petrecut duminică seară pe DN 11 Târgu Secuiesc – Onești, între localitățile Lunga și Lemnia. Tânărul care şi-a pierdut viaţa conducea fără permis un ATV neînmatriculat în circulaţie.

Din primele cercetări, a reieşit că accidentul s-ar fi produs pe fondul neadaptării vitezei de deplasare la condiţiile de drum, carosabilul fiind umed. ATV-ul ar fi pătruns pe contrasens, unde a avut loc impactul.

Tânărul de 27 de ani care conducea ATV-ul şi-a pierdut viaţa, iar alte trei persoane, respectiv un pasager aflat pe ATV, conducătorul autoturismului şi un pasager al acestuia, au fost răniţi, fiind transportaţi la spital.



De asemenea, în urma verificărilor desfăşurate, poliţiştii au stabilit că cel care conducea ATV-ul nu era posesor de permis de conducere pentru nicio categorie, iar autovehiculul pe care îl conducea era neînmatriculat.



Conducătorul autoturismului implicat a fost testat pentru stabilirea consumului de alcool, iar rezultatul a fost negativ.



Poliţiştii au deschis dosar penal.

Citeşte şi: Şase răniţi într-un accident provocat de o depăşire neregulamentară