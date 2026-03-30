Şase răniţi într-un accident provocat de o depăşire neregulamentară

Șase persoane au fost rănite în urma unui accident rutie, între un autoturism și o autoutilitară, petrecut duminică seara pe varianta ocolitoare a municipiului Cluj-Napoca, la kilometrul 18+660.

Un tânăr de 24 de ani, aflat la volanul unei autoutilitare, ar fi efectuat o manevră de depășire neregulamentară, intrând în coliziune frontală cu un autoturism condus de un bărbat de 37 de ani.

În urma impactului, șase persoane au fost rănite, respectiv conducătorul auto și un pasager din autoutilitară, precum și conducătorul auto și trei pasageri din autoturism.

Reprezentanții ISU Cluj au anunțat că s-a intervenit la locul accidentului cu două autospeciale cu modul de descarcerare, trei echipaje SMURD, un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean și o autospecială pentru transport personal și victime multiple.

Echipajele operative au găsit un autoturism și o autoutilitară avariate, fără persoane încarcerate.

Toţi cei şase răniţi, două femei și patru bărbați cu vârste cuprinse între 22 și 38 de ani, au fost transportaţi la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului’, a transmis IPJ Cluj.

Citeşte şi: Trump spune că vrea petrolul Iranului și îi numeşte proşti pe cei care nu sunt de acord ca el