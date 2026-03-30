Trump spune că vrea petrolul Iranului și îi numeşte proşti pe cei care nu sunt de acord ca el

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că ar vrea să „pună mâna pe petrolul din Iran” și nu a exclus ocuparea Insulei Kharg, principalul hub de export al Teheranului, în timp ce Washingtonul trimite mii de soldați în Orientul Mijlociu și tensiunile din regiune alimentează explozia prețurilor la petrol.

Trump a declarat pentru FT că ar prefera „să pună mâna pe petrol”, comparând această posibilă acțiune cu situația din Venezuela, unde SUA intenționează să controleze industria petrolieră „pe termen nelimitat” după capturarea liderului autoritar Nicolás Maduro în ianuarie.

Declarațiile președintelui vin într-un moment în care războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului a aruncat Orientul Mijlociu într-o criză și a determinat o creștere a prețului petrolului cu peste 50% într-o lună. Luni dimineață, în Asia, prețul țițeiului Brent a depășit 116 dolari pe baril, apropiindu-se de cel mai ridicat nivel de la începutul conflictului.

Trump a declarat: „Să fiu sincer cu voi, ce-mi place cel mai mult este să pun mâna pe petrolul din Iran, dar unii oameni proști din SUA spun: „De ce faci asta?“ Dar sunt oameni proști”.

Ocuparea insulei Kharg

O astfel de acțiune ar implica ocuparea insulei Kharg, de unde se exportă cea mai mare parte a petrolului iranian. Trump a întărit prezența forțelor americane în regiune, Pentagonul ordonând desfășurarea a 10.000 de soldați instruiți pentru a ocupa și a menține controlul asupra teritoriului.

Aproximativ 3.500 de soldați au sosit în regiune vineri, dintre care circa 2.200 de pușcași marini. Alți 2.200 de pușcași marini sunt în drum spre zonă, iar mii de soldați din Divizia 82 Aeropurtată au primit, de asemenea, ordin să se îndrepte spre regiune. Totuși, un atac asupra acestui nod de export ar fi riscant, crescând probabilitatea unor noi pierderi în rândul trupelor americane și prelungind durata și costurile războiului.

„Poate că vom ocupa Insula Kharg, poate că nu. Avem multe opțiuni”, a declarat Trump pentru FT. „Ar însemna, de asemenea, că ar trebui să rămânem acolo [pe Insula Kharg] o perioadă.” Întrebat despre starea apărării iraniene pe Insula Kharg, el a spus: „Nu cred că au vreo apărare. Am putea să o ocupăm foarte ușor.”

Conflictul escaladează

Conflictul s-a extins în ultimele zile, vineri având loc un atac asupra unei baze aeriene din Arabia Saudită, în urma căruia 12 soldați americani au fost răniți și a fost avariat un avion de supraveghere E-3 Sentry al SUA, în valoare de 270 de milioane de dolari. Rebelii Houthi din Yemen au lansat, de asemenea, o rachetă balistică asupra Israelului, amenințând cu o nouă fază de escaladare care, potrivit analiștilor, ar putea agrava criza energetică globală.

Cu toate acestea, în ciuda amenințărilor sale de a bloca producția de petrol iraniană, Trump a subliniat că negocierile indirecte dintre SUA și Iran, purtate prin intermediul unor emisari pakistanezi, avansează bine. Trump a stabilit data de 6 aprilie ca termen limită pentru ca Iranul să accepte un acord care să pună capăt conflictului, în caz contrar urmând să se confrunte cu lovituri militare americane asupra sectorului său energetic.

Când a fost întrebat dacă în zilele următoare s-ar putea ajunge la un acord de încetare a focului care să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, calea navigabilă prin care trece de obicei o cincime din petrolul mondial, Trump a refuzat să ofere detalii concrete.

„Mai avem aproximativ 3.000 de ținte – am bombardat 13.000 de ținte – și încă câteva mii de ținte de atacat”, a spus el. „Un acord ar putea fi încheiat destul de repede..

